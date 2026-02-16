鄧力文 - 穩定幣的未來 | Exchange²

全球金融市場正悄悄出現一種結構性轉變：傳統金融與加密金融不再是兩套競爭體系，而是在快速融合成一個全新的混合金融（Hybrid Finance）。短短一周內，兩宗重量級合作為這個趨勢又加了一腳油門。貝萊德（BlackRock）將旗下代幣化美債基金BUIDL引入Uniswap生態，富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）則與幣安推出「機構級場外抵押品」計劃。



貝萊德宣布，合資格投資者可直接透過UniswapX購買BUIDL（美元機構流動性基金）。交易結算由受監管的Securitize Markets完成，表面上是一項技術整合，本質卻是三大制度性突破：第一，傳統收益資產首次被正式接入DeFi流動性池。過去的代幣化公債大多停留在僅發售的平台層面缺乏深度。第二，DeFi的角色正式由「平行世界」變為「合規交易基礎設施」。Uniswap不再只是交換代幣的AMM，而是一個能承載機構級金融產品的市場。這是DeFi十年來最關鍵的身份轉變。貝萊德已直接買入UNI。這不只是一個商業合作，而是一個立場，全球最大資管機構正在押注DeFi基礎設施。



傳統與加密金融快速融合



另一邊，富蘭克林坦伯頓與幣安合作推出的場外抵押品計劃，讓機構使用其Benji平台發行的代幣化貨幣市場基金（MMF）作為交易抵押品。這項設計徹底改寫資金效率邏輯。第一，令鏈上收益資產首次兼具「保證金」功能。MMF原本是一種保守型資產，每年提供4至5厘收益。現在同一筆資金既能賺利息，又能作為衍生品交易抵押品，形成全新的資本循環效率。其次傳統主經紀商提供的融資、風險管理、抵押品調度，如今透過鏈上結算、Ceffu託管和代幣化基金映射的方式重建。CEX的角色正在從交易平台轉向完整的金融基礎設施提供者。



令我思考一點關於穩定幣，亦好似解釋了Circle的股價為何在持續走低？穩定幣的終局不是發幣，而是如何成為人心中的流動性網絡。



鄧力文