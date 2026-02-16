朱紅 - 美團續跌 留意「15409」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　評級機構穆迪確認美團Baa1評級，展望由穩定調整為負面，並指業內競爭激烈可能導致持續利潤壓力及增加投資需求，使公司槓桿率在更長時間內維持在較高水平。美團（3690）股價持續下跌，曾低見80.8元，再創24年3月以來新低。如看好美團可留意認購證「25814」，行使價97.9元，實際槓桿5倍，今年8月到期。如看淡美團可留意認沽證「15409」，行使價77.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。

　　Counterpoint報告顯示，中國上月智能手機銷量按年跌23%，主要受去年基數較高及春節促銷時間調整影響，並指期內國內品牌銷量普遍出現兩位數降幅，其中小米跌幅達36%。小米（1810）表現靠穩，在36.8元附近窄幅徘徊。如看好小米可留意認購證「24846」，行使價46.88元，實際槓桿6倍，今年7月到期；如看淡可留意認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

2026-02-13 02:00 HKT
