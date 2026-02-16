伍一山 - 恒指日線出現死亡交叉 | 有錢圖

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山
7小時前
產經 專欄
美股大跌拖累，恒指上周五裂口低開392點至26640，早段反彈至全日高位26774，跌258點，其後跌幅再度擴大，午後初段跌至全日低位26444，大跌588點，收市反彈至26567，下挫465點，全日成交金額增至2576億元。

　　以周線圖分析，恒指上周累升7點，但高開低收呈陰燭，一周低位26444，高位27397。周線技術指標偏弱，MACD牛熊，熊差持續擴大，慢隨機指數維持沽貨訊號，9RSI報54.32仍守中軸。周線保歷加通道橫行，大市回復區間波動格局。

　　恒指去年9月開始在25000至27500之間橫行，1月下旬一度突破區間頂部高見28056，可惜低收，過去兩周均現大陰燭，確認之前是假突破，10周線（26416）和20周線（26244）上周發揮支持力，此關不宜有失，否則或要再試25000水平。恒指日線圖上周五於50天線（26391）前出現陀螺，短線或有反彈，不過10天線（26897）剛跌破20天線（26897）發出死亡交叉訊號，對淡友有利，預料20天線會有較大阻力。

華住突破橫行區

　　國企指數上周五下挫142點收報9032，一周累計微升1點。周線圖連續兩周出現大陰燭，技術指標向淡，MACD牛熊，熊差持續擴大；慢隨機指數維持沽貨訊號，9周RSI跌至46.91，中線向淡，後市或要下試8700水平。

　　華住集團（1179）逆市升0.7%報41.72元，花旗日前發表報告，預料為期9天的農曆新年假期將轉化為良好的休閒旅遊需求，將對華住的酒店可供出租客房收入帶來正面影響。走勢上，去年11月股價突破31元阻力後急升，升至40元水平超買，其後於高位橫行整固，近日突破橫行區間，MACD雙牛，牛差擴大利好，現水平買入，目標價50元，跌破39元止蝕。

