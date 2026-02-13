聞風至 - AI引發用電需求利潤電 | 鮮股落鑊

春節臨近，假期氣氛明顯，港股回吐壓力增加，恒生指數周四低開56點報27210點，其後一度失守兩萬七關，挫達334點低見26932點。最終得以返回關上報收，造27032點，跌233點。成交金額則增至2387.1億元。



AI技術正重塑全球產業鏈，但在這個新時代之下，擁有升值潛力的不一定局限於晶片、算力、數據中心等熱門板塊，一批傳統概念股或受惠AI技術引發的新需求而靜靜起革命。電力板塊或會被市場重新點名，華潤電力（836）勝在有一定股息回報，又有算力需求引發的新一波電力增長期來臨，現價完全未反映這巨大的潛在利好因素。



股息回報率吸引



先看2025年中國用電量的變化，根據國家能源局最新數據顯示，中國2025年全社會用電量累計達10.37兆瓦時（度），年增5%，成為全球首個年用電量突破10兆度的國家。數字較2015年用電量增加近倍，用電量10年升1倍是過去的增速，但進入AI時代，用電量的增速勢必加快，這是一個能見度相當高的大趨勢。



以2025年全年計，華潤電力附屬電廠累計售電量2.26億兆瓦時，增加7%，增速高於國內用電量增長水平。其中，風電、光電是增加的主要動力。



高盛曾經發表報告指出，中國數據中心的容量可能很快就會趕上美國水平。據報告指，中國目前擁有全球約四分一數據中心的容量，而美國佔比達44%。報告提到，預計到2030年電力緊張情況可能會限制數據中心的增長，但該行指出，預計到2030年中國將擁有約400吉瓦的備用電力容量，是全球數據中心預期需求的3倍，為未來發展提供充足的空間。



站在電力股角度看，巨大市場空間已經準備來臨，而市場對這個新周期的定價卻仍然停留在「舊經濟」的框架中。



華潤電力現價之動態市盈率僅7倍水平，動態股息率達5.8厘，股息回報率吸引，但卻完全未考慮到國內科企大舉投資AI基建所帶來的巨大潛力。



事實上，「穩定派息、缺乏增長」的舊經濟股，或準備因為AI時代的來臨而正在改寫這個定義。



