Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - AI引發用電需求利潤電 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

春節臨近，假期氣氛明顯，港股回吐壓力增加，恒生指數周四低開56點報27210點，其後一度失守兩萬七關，挫達334點低見26932點。最終得以返回關上報收，造27032點，跌233點。成交金額則增至2387.1億元。

　　AI技術正重塑全球產業鏈，但在這個新時代之下，擁有升值潛力的不一定局限於晶片、算力、數據中心等熱門板塊，一批傳統概念股或受惠AI技術引發的新需求而靜靜起革命。電力板塊或會被市場重新點名，華潤電力（836）勝在有一定股息回報，又有算力需求引發的新一波電力增長期來臨，現價完全未反映這巨大的潛在利好因素。

股息回報率吸引

　　先看2025年中國用電量的變化，根據國家能源局最新數據顯示，中國2025年全社會用電量累計達10.37兆瓦時（度），年增5%，成為全球首個年用電量突破10兆度的國家。數字較2015年用電量增加近倍，用電量10年升1倍是過去的增速，但進入AI時代，用電量的增速勢必加快，這是一個能見度相當高的大趨勢。

　　以2025年全年計，華潤電力附屬電廠累計售電量2.26億兆瓦時，增加7%，增速高於國內用電量增長水平。其中，風電、光電是增加的主要動力。

　　高盛曾經發表報告指出，中國數據中心的容量可能很快就會趕上美國水平。據報告指，中國目前擁有全球約四分一數據中心的容量，而美國佔比達44%。報告提到，預計到2030年電力緊張情況可能會限制數據中心的增長，但該行指出，預計到2030年中國將擁有約400吉瓦的備用電力容量，是全球數據中心預期需求的3倍，為未來發展提供充足的空間。

　　站在電力股角度看，巨大市場空間已經準備來臨，而市場對這個新周期的定價卻仍然停留在「舊經濟」的框架中。

　　華潤電力現價之動態市盈率僅7倍水平，動態股息率達5.8厘，股息回報率吸引，但卻完全未考慮到國內科企大舉投資AI基建所帶來的巨大潛力。

　　事實上，「穩定派息、缺乏增長」的舊經濟股，或準備因為AI時代的來臨而正在改寫這個定義。

聞風至

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
8小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
759阿信屋會員卡無門檻申請 77折優惠被批數字遊戲 網民解釋原來有苦衷...
港人嫌阿信屋會員卡麻煩「幾時先可以取消？」 揭77折優惠背後有苦衷...
生活百科
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
11小時前
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
15小時前
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
突發
5小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
9小時前
更多文章
聞風至 - 華潤建材圓底突破 | 鮮股落鑊
　　美股3大指數隔晚表現分歧，道指繼續破頂，港股昨日則呈現窄幅上落。恒指全日高低波幅僅192點，最終收報27266點，升83點，算是初步站穩27000關。惟農曆新年長假期臨近，大市交投顯著收縮，全日成交金額跌至2172億元。 　　2026年投資環境無疑仍然是在泥濘中摸索，美股估值高企，金價衝上歷史高位後破頂再破頂，港股優勢在於估值處於相對低位，投資者本身期望不算高，只要業績並非太過走樣，單是
2026-02-12 02:00 HKT
鮮股落鑊