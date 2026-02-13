伍禮賢 - 華潤萬象抗風險能力強 | 開工前落盤

華潤萬象（1209）是商業及物業雙航道龍頭，其中高毛利的商業航道表現出色。公司憑藉125座在營購物中心，以53座穩居當地榜首、104座躋身前三的業績，行業統治力顯著。隨着劣質企業逐漸出清，行業整合加速，有利行業龍頭提升市場佔有率，實現規模擴張與價值提升。



截至去年中期，公司商業航道毛利按年增長24.4%；毛利率為66.1%，較去年同期增長5.2個百分點。隨着業務結構持續優化，未來高毛利的商業航道佔比將再增加，料公司毛利率繼續上行。償債能力方面，流動比率為1.5高於行業平均，顯示短期償債能力強，財務安全邊際高。資產負債率則約49.3%，遠低於行業平均，在行業下行周期中，具備更強抗風險能力。



投資者可考慮48元吸納，目標價53元，跌穿43元離場。



本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。



光大證券國際證券策略師

伍禮賢