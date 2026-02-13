Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍禮賢 - 華潤萬象抗風險能力強 | 開工前落盤

伍禮賢
2小時前
產經 專欄
內容

　　華潤萬象（1209）是商業及物業雙航道龍頭，其中高毛利的商業航道表現出色。公司憑藉125座在營購物中心，以53座穩居當地榜首、104座躋身前三的業績，行業統治力顯著。隨着劣質企業逐漸出清，行業整合加速，有利行業龍頭提升市場佔有率，實現規模擴張與價值提升。

　　截至去年中期，公司商業航道毛利按年增長24.4%；毛利率為66.1%，較去年同期增長5.2個百分點。隨着業務結構持續優化，未來高毛利的商業航道佔比將再增加，料公司毛利率繼續上行。償債能力方面，流動比率為1.5高於行業平均，顯示短期償債能力強，財務安全邊際高。資產負債率則約49.3%，遠低於行業平均，在行業下行周期中，具備更強抗風險能力。

　　投資者可考慮48元吸納，目標價53元，跌穿43元離場。

　　本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。

光大證券國際證券策略師
伍禮賢

伍禮賢 - 周大福受惠黃金珠寶消費復甦｜開工前落盤/頭條名家本周心水
　　周大福（1929）第3季度零售值按年增長17.8%，對比第2季（+4%）表現大幅改善。在內地政府持續提振消費及春節假期臨近，預期今季公司銷量會因而受惠提升。公司管理層亦上調2026財年指引，包括目標收入升中個位數百分比、同店銷售增長中至高個位數、毛利率31.5%至32.5%、經營溢利率約為20%等，反映管理層對公司增長投以信心一票。 　　公司在內地首飾產品的定價增長勢頭强勁，可望支撐公司
2026-02-10 02:00 HKT
開工前落盤