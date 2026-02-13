郭家耀 - 贛鋒鋰業目標價70元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

市場對鋰價前景普遍樂觀，電動車市場繼續蓬勃發展，電動車在生產成本、續航能力和充電時間等方面取得進展，其中電池成本已下降約50%。電動車銷量預計有望加速增長，預計到2035年全球電動車滲透率將達到58%，遠高於去年的23%，而中國車企在大眾市場的崛起也進一步支持了這趨勢。儲能系統的需求激增是另一個不可忽視的增長點，投行預計，受中國新增產能定價政策的推動，2026至2035年儲能需求預計增長30%至53%。儲能在鋰需求中的佔比將從2020年的8%逐步上升至2035年的42%，成為推動鋰消費的重要支柱，對鋰價形成有效支撐。



另外，供應增速仍滯後於需求增長，市場短缺將成常態，庫存水平持續下降。預料鋰價短期將維持高位，利好相關股份業績，龍頭企業贛鋒鋰業（1772）可優先留意。入巿價58元，目標價70元，止蝕價52元



筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀