朱紅 - 美團創近年低 留意「25814」 | 窩輪熱炒特區

據報北京市市場監督管理局對攜程、去哪兒、美團等12間涉及火車票網絡銷售業務平台召開行政約談會，明確提出多項合規經營要求，切實保障消費者權益。美團（3690）股價下跌，曾一度低見84.3元，再創近年新低。投資者如看好美團，可留意美團認購證「25814」，行使價97.9元，實際槓桿5倍，今年8月到期。相反，如看淡美團，可留意美團認沽證「15409」，行使價77.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。



小米發布開源VLA模型Xiaomi-Robotics-0，據悉能兼具視覺語言理解與高性能實時執行能力，在三大主流仿真測試中獲得優異成績，並且能在消費級顯卡上實時推理。小米（1810）股價靠穩，在36.5元水平徘徊。如看好小米，可留意小米認購證「24846」，行使價46.88元，實際槓桿6倍，今年7月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22825」，行使價22.88元，實際槓桿4倍，今年10月到期。



國務院總理李強指人工智能前景廣闊，將不斷帶動消費和產業升級，表示要大力推進規模化商業化應用，促進人工智能終端和服務消費，發展壯大智能體產業等。商湯（020）股價連升4日，曾高見2.74元，創4個月新高。如看好商湯，可留意商湯認購證「23257」，行使價3.01元，實際槓桿5倍，今年5月到期；或可留意商湯認購證「20812」，行使價3.89元，實際槓桿3倍，今年12月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅