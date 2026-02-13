Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

温傑 - 騰訊現價可留意｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
温傑
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　騰訊（700）近期受多項不明朗因素困擾，當中包括傳增值稅上調、市場擔心廣告業務增長放緩、AI應用程式「元寶」被微信封殺，以及谷歌「ProjectGenie」令全球遊戲股受壓等，其股價一度回落至530元左右水平，相信已初步反映相關的潛在負面消息。事實上，2025及2026年集團每股盈利有望分別增長18及12%，而預測市盈率不足16倍，估值甚為吸引。此外，集團其實亦有好消息，旗下《王者榮耀》（HonorofKings）於上月表現強勁，重返全球手遊收入榜首位置，預示遊戲業務的表現或優於預期。若投資組合持股比重不高，進取者可於現水平買入第一注。

　　筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。

香港股票分析師協會理事
温傑

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
8小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
759阿信屋會員卡無門檻申請 77折優惠被批數字遊戲 網民解釋原來有苦衷...
港人嫌阿信屋會員卡麻煩「幾時先可以取消？」 揭77折優惠背後有苦衷...
生活百科
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
11小時前
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
東張西望｜變態男赤裸通山跑遭驚天圍捕  「貓仔」黎寬怡奮勇追截險毀容  三吋恐怖血痕傷勢嚇人
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
15小時前
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
長沙灣呈祥道兩車互撼 平治男司機昏迷送院不治
突發
5小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
9小時前
更多文章
溫傑 - 安踏可候80元水平買入 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　近日市場焦點轉至消費股上，大家或可留意安踏體育（2020）。此股本身是筆者今年的焦點股之一，雖然早前表現略令投資者失望，惟近期走勢已有所改善。集團2026年的預測市盈率不足15倍，相信已反映大部分的負面因素（例如第4季營運數據不及預期等）。另外，市場早前擔心若集團收購德國運動品牌Puma，可能需要進行融資，或至少減少派息。最終集團以約15億歐羅收購Puma 29.06%股份，規模低於預期，而作
2026-02-10 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水