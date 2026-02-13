温傑 - 騰訊現價可留意｜開工前落盤/頭條名家本周心水

騰訊（700）近期受多項不明朗因素困擾，當中包括傳增值稅上調、市場擔心廣告業務增長放緩、AI應用程式「元寶」被微信封殺，以及谷歌「ProjectGenie」令全球遊戲股受壓等，其股價一度回落至530元左右水平，相信已初步反映相關的潛在負面消息。事實上，2025及2026年集團每股盈利有望分別增長18及12%，而預測市盈率不足16倍，估值甚為吸引。此外，集團其實亦有好消息，旗下《王者榮耀》（HonorofKings）於上月表現強勁，重返全球手遊收入榜首位置，預示遊戲業務的表現或優於預期。若投資組合持股比重不高，進取者可於現水平買入第一注。



筆者並非證監會持牌人，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。



香港股票分析師協會理事

温傑