大行晨報 - 美就業數據強勁 美元跌幅受限 | 大行晨報

美元周三走高，美國1月就業數據意外強勁，顯示經濟基本面穩健，支持美聯儲繼續暫緩進一步降息。美國1月新增就業崗位13萬個，遠超預期的7萬個；失業率從4.4%降至4.3%。數據公布後，據CMEFedWatch工具顯示，6月維持利率不變的概率已從25%攀升至約41%。市場仍押注6月至少減息25個基點。另外，美國總統特朗普在與以色列總理會晤期間表示，希望與伊朗繼續談判，但同時警告若未達成核協定，可能採取進一步行動。市場下一個焦點將轉向周五公布的美國CPI數據，預計1月整體及核心CPI按年增幅均為2.5%。若通脹數據低於預期，可能重新點燃市場對年中降息的押注；反之，若通脹仍具黏性，則將強化高利率維持時間更長的預期，這支撐美元走穩。



澳元兌美元周三升至2023年2月以來最高水準，觸及0.7140水準上方。澳洲聯儲副主席豪澤表示通脹率過高，政策制訂者將採取一切必要措施加以控制。技術圖表所見，近日匯價多番在0.71下方遇阻，雖然未至於出現顯著回調，僅在高位區間盤旋，但亦要留意一旦跌破近日區間，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數亦自嚴重超買區域出現明顯回調，預料澳元兌美元正醞釀回吐壓力。當前較近支持先會參考0.70及0.69，下一級料為25天平均線0.6860及0.6760，之後將看至0.67水準。至於阻力繼續會留意0.71水平，下一級參考2023年2月高位0.7158以至0.7280。



紐元兌美元走勢，技術圖表所見，上月底在0.61關口遇阻力後，匯價正緩步走低；再者，RSI及隨機指數正在回落下行，4天平均線下破9天平均線，預示紐元兌美元仍有機會作進一步下試。當前支撐先會回看0.60關口及200天平均線0.5870，其後則看0.58及0.57，以至參考0.5610水準。阻力位料為0.6060，去年7月1日高位0.6122則為較大目標參考，進一步看至0.62關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇