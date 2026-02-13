大行晨報 - 金價高位爭持有望向上 | 大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2小時前
產經 專欄
　　美國非農就業職位創逾1年最大增長，1月非農就業職位增加13萬個，遠超市場預期；失業率則意外降至4.3%，市場原本預期為4.4%。儘管非農數據顯示美國就業市場強勁，但聯儲局理事米蘭仍強調，聯儲局仍有諸多理由支持減息，但堪薩斯城聯儲銀行行長施密德對過高的通脹表示擔憂，並稱聯邦基金利率應維持在「適度限制性」水平。克利夫蘭聯儲銀行總裁哈馬克（BethHammack）表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）可能需要相當長一段時期內維持利率不變。交易員隨即下調對局方今年開始減息的預期，消息令美匯指數在96.9水平徘徊整固。

　　另外，現貨金價於1月底衝高至每盎司5595.46美元，已達我們上半年目標價每盎司4950美元，之後由於金價升勢過急，現貨金價3個交易日大幅回吐，盤中一度低見每盎司4402.97美元，之後出現技術性反彈，執筆之時正於每盎司5061美元上落整固。從技術走勢上，現貨黃金日線圖在50天線有一個強力支持位。

暫穩守50天線水平

　　去年8月以來，金價幾次小幅回調後，仍然能穩守於50天線上方。我們認為，現貨黃金在每盎司4402美元水平見支持，而且在過去兩個星期以來，現貨金價技術形態呈現向上的趨勢，這輪反彈高位約每盎司5092美元，短線需留意金價會否向上突破該水平，若能成功突破每盎司5092美元，我們將會再次為2026年黃金價格定下全年目標。

光大證券國際產品開發及零售研究部
