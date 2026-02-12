Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃敏碩 - 建板中線前景看俏 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

黃敏碩
3小時前
產經 專欄
內容

　　建滔積層板（1888）是全球覆銅面板行業龍頭，近年不斷垂直整合，上游物料由銅箔、玻璃絲、玻璃布皆可自作供給，具有成本規模優勢，競爭力遠勝同業，連續20年高踞全球銷售冠軍。集團去年多次上調產品售價，除了反映上游物料漲價，主因覆銅面板需求強勁所帶動。

　　由於覆銅面板是印刷線路板的主要材料，而後者是電子產品必備的元件，能受惠於AI應用爆發，新型數據中心建設潮，以及消費電子產品市場復甦。集團可望憑藉垂直整合優勢，以及綠色轉型戰略，符合全球可持續發展優勢，中線前景看俏。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新上市申請人擁有財務權益。

王道資本及家族
資產管理執行董事
筆者為證監會持牌人
黃敏碩

