張日強 - 向隅客回流買二手短炒盤 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場表現矚目，日前連環開售並開出紅盤的西沙大盤，由於市場仍有大批向隅客源，加上該期盤源已近乎沽清，雖然發展商聲稱將於今年稍後時間推出下一期數，惟向隅客已急不及待寧願選購該盤二手樓，故不少向隅客已回流二手市場尋覓筍盤。市場剛錄得2宗西沙新盤短炒易手個案，分別由向隅客經議價後先後購入，平均每呎造價約1.4萬及1.5萬不等，反映向隅客對該新盤極具興趣，把握樓市上升的機會。



西沙大盤於過去一個月連番熱銷，並且累沽逾1460伙，「複製」去年5月開售時極速沽約1500伙的佳績，由於該盤開售前已接獲約4萬票，故此肯定有大批向隅客（抽得較後的籌號）未能進場揀樓，雖然發展商已表明將於今年稍後推出新一期發售，惟部分向隅客寧願選購該盤二手樓。



日前市場連續錄得2宗短炒獲利個案，其中一宗為1A期3座中層，單位面積約574方呎，原業主開價約838萬，議價後以835萬成交，平均呎價約1.45萬，原業主於去年4月以約624萬購入，持貨約10個月升值33.7%。另一宗為1A期5座高層H室，單位面積約526方呎，議價後以840萬成交，平均呎價約1.5萬，原業主於去年5月以約619萬購入，持貨約9個月升值約36%。



事實上，整體市況好轉，新盤及二手樓同樣表現理想，西沙大盤連番熱銷，向隅客亦回流二手市場，部分短炒客亦看準機會紛紛沽貨止賺離場。



張日強