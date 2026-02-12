大行晨報 - 日圓反覆震盪 聚焦美CPI｜大行晨報

美伊局勢持續緊張，美國總統特朗普不僅暗示可能向中東增派第二艘航母，施壓伊朗達成協議，更直言若談判失敗將採取「非常強硬的措施」。言論令中東局勢略為升級，軍事部署升級與外交進程的並行推進，意味中東地區局勢短期內仍將處於高風險、高不確定性狀態。

以色列總理內塔尼亞胡計劃在周三與特朗普會面，推動任何協議必須限制伊朗導彈計劃，但伊朗已明確拒絕就該議題談判。美伊談判目前仍圍繞核問題展開，美國試圖將談判範圍擴大至伊朗彈道導彈計劃，而德黑蘭方面堅持導彈議題「不可談判」。雙方在制裁解除、地區安全安排等關鍵問題上也存在顯著分歧，後續談判進展料將曲折。

在數據方面，周二公布的美國零售銷售數據略為疲軟，美元兌一籃子貨幣走弱，美匯指數一度跌至1月30日以來低位。在周三的就業數據後，下一個焦點將是周五公布的美國CPI，數據結果關係到美聯儲對抗通脹的成效。

美元兌日圓近兩日受壓下行，周三繼續探低至154水平下方。當前市場普遍預期，美聯儲今年仍可能實施兩次減息，加之部分投資者對美聯儲政策獨立性的擔憂，美元表現疲軟。這跟日本的政策預期形成鮮明對比，市場認為首相高市早苗推動的擴張性政策有望刺激經濟活動，並為日本央行維持相對鷹派立場提供空間。政策分化預期支撐日圓表現。

美元兌日圓走勢，技術圖表所見，中短期平均線處於橫行階段，預示匯價短線未見有明確走向，尤其向上未能破位160關口，下方則在152水平見支持，在未能突破此兩區的情況下，較大機率在此區域反覆動盪。即市阻力預期在155及25天線156.40，較大阻力位料在157.80及159.00。較近支撐料為153.50，下一級看至152.60，其後將會關注250天線149.70水，２。

英鎊兌美元走勢，當前1.3500將視為關鍵心理關口，倘若明確跌破跌破，英鎊將見顯著沽壓。其後支持位料會看至50天線1.3470及1.34，進一步參考1月低位1.3329以至1.3170水準。阻力料為1.37及1.3770，續後會參考1.3870及1.40關口，之後關注1.41以至2021年6月高位1.4250。

英皇金融集團業務總裁

黃楚淇