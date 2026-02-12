大行晨報 - 美元短線料低位徘徊｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　美國1月非農就業數據公布前夕，美國零售銷售意外停滯。數據顯示，去年12月美國零售銷售按月持平，市場原先預期增加0.4%，數據或凸顯美國去年底消費情緒乏力。此外，去年第4季美國僱傭成本指數創下4年最低增幅，美國1月NFIB小型企業信心指數3個月來首次下滑，市場提升今年對聯儲局減息押注。

　　執筆之時，非農就業數據暫未公布，市場預計美國1月失業率將維持在4.4%不變，非農就業職位將較前值增長7.1萬份。除此之外，美國亦將於周五公布1月通脹數據，市場預期美國整體及核心通脹均將較前值有所放緩，分別按年上升2.5%。

　　筆者們於1月28日在本欄提醒投資者，美匯指數或下試96.5水平，當時美元因特朗普言論及地緣政治風險曾創下年初以來最大單日跌幅，由於跌勢過急，美匯指數之後出現技術性反彈，一度回升至97.986水平，但仍然未能成功突破50天線。本周以來，美匯指數再次掉頭向下，執筆之時再次跌至96.5水平整固。回顧2025年，美元跌幅接近1成。

大摩料年底前重返100

　　華爾街大行摩根士丹利早前曾表示，預計受減息消息影響，美元今年料先跌後反彈，第2季或可能跌至94水平，但年底前有望重返100水平關口。

　　筆者仍然維持對美匯指數上半年中性看法不變，短線來看，美匯指數料於95.5至96.5的低位上落整固。展望美元中長線走勢，或許要等美國聯儲局新一任主席塵埃落定之後，市場才會重新定價美元走勢，我們暫時維持上半年美匯指數96.5至104水平看法不變。

光大證券國際產品開發及零售研究部

