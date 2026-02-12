Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几 - 置富產託受惠北都發展｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几
2小時前
產經 專欄
　　置富產業信託（778）持有17個零售物業，包括16個香港私人屋苑商場及1個新加坡社區商場，總零售面積逾300萬方呎，加上2793個車位，組合緊貼居民日常生活需求。

　　截至2025年6月30日底，集團收益8.545億元，按年跌2%；物業收入淨額6.126億元，跌3.2%。主要受負面租金調整影響，但車場及轉嫁收入增加，加上平均出租率改善部分抵銷。營運開支上升，令淨物業收入下降。

　　集團可分派收入3.771億元，升2.1%；每單位分派18.41仙，升1.0%。出租率維持95%高位，全年分派覆蓋率100%。資產估值372.77億元，較2024年底跌2.0%。

　　集團資產增值措施持續推進，+WOO嘉湖已完成，出租率升至94.7%；屯門華都大道升級工程於7月完成；藍田麗港城及Laguna Plaza重組工程預計下半年完工，資本開支約4100萬元。集團續租率82%，引入+WOO、Topsy、BulaBula等新品牌，推廣活動帶動消費。

　　由於北部都會區發展政策有利屯門、天水圍等物業，預期帶動人口及消費增長，利好租金及出租率。買入價5.1元，目標價6.5元，止蝕價4.8元。

Usmart盈立證券研究部執行董事
黃德几

