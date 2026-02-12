Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 黃金ETF值得配置｜開工前落盤/頭條名家本周心水

郭家耀
2小時前
產經 專欄
內容

　　近期黃金市場經歷劇烈波動，特別是在美國總統特朗普任命新聯儲局主席之後，強烈的沽壓導致金價一度大幅下滑，但今年金價仍上漲接近兩成，顯示市場對黃金需求依然強勁。今次波動並不標誌金市牛市的結束，歷史表明，金價牛市通常在中央銀行改變其貨幣政策時結束，目前市場普遍預期，新任聯儲局主席上場後，利率會進一步下行。在當前的經濟環境下，低實際利率和持續的地緣政治不確定性將推動金價回升。

　　此外數據顯示，中央銀行的黃金儲備、ETF買入，以及對金條和硬幣的需求皆方興未艾。總體而言，黃金被視為應對市場不確定性的重要資產配置，投資者在投資組合中應持有一定比例。隨市場動盪成新常態，黃金作為長期對沖資產重要性將越加凸顯，相關黃金ETF將是理想配置對象。價值黃金ETF（3081）目標價28元，入巿價23.5元，止蝕價21元。

　　筆者為證監會持牌人，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀

