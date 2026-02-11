朱紅 - 美團逆市下跌 吼「15409」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
5小時前
　　據報人社部等7部門近日對頭部平台企業和快遞企業開展行政指導，包括美團、淘寶閃購、京東秒送等，要求有關企業全面落實用工主體責任，持續改進勞動管理，切實保障好新就業形態勞動者權益。美團（3690）股價逆市下跌，曾低見88.1元，創近來新低。如看好美團可留意認購證「25016」，行使價120元，實際槓桿4倍，今年11月到期。如看淡美團可留意認沽證「15409」，行使價77.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。

　　中芯國際（981）周二收市後公布去年第4季度業績，並於翌日舉行網絡及電話會議，向投資者講解經營業績具體情況。中芯股價連升多日，升至71.5元附近整固。如看好中芯可留意認購證「20089」，行使價80.05元，實際槓桿4倍，今年7月到期。如看淡中芯可留意認沽證「23699」，行使價39.81元，實際槓桿5倍，今年9月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

