Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 日股再創新高 留意日經「10103」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
5小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　日經平均指數周二再創歷史新高，盤中曾升逾1400點，一度接近58000點大關。市場繼續關注日本首相高市早苗未來的政策走向，她周一承諾將與金融市場建立信任，重申政府將避免發行債券來籌集資金，並將透過不同政策包括調整補貼和稅收減免等以作收入來源。

　　輪證資金流或反映投資者於周一傾向認為後市升勢未必持續，日經好倉周一錄得約10萬元淨流出，淡倉則錄得153萬元淨流入。如認為市場仍有上行空間可參考日經認購證「10103」，行使價60000點，實際槓桿8.7倍，今年6月到期；如預測將調整下行可留意日經認沽證「11001」，行使價49750點，實際槓桿8.1倍，今年6月到期。

　　另一方面，市場亦關注英國首相施紀賢的執政前景，彭博報道指近日投資者對英國首相的執政穩固性感到擔憂。英鎊兌美元近日走勢反覆，周二則於1.36水平上落。如認為英鎊兌美元將轉強可留意英美認購證「10086」，行使價1.38，實際槓桿約18倍，今年6月到期。如投資者預期英鎊兌美元繼續貶值可留意英美認沽證「10084」，行使價1.25，實際槓桿約21倍，今年6月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
19小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
18小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
12小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
18小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
23小時前
「影壇女漢子」驚爆患惡疾「肚大如懷孕」體重暴脹 扶牆走路險失明驚險一刻曝光
「影壇女漢子」驚爆患惡疾「肚大如懷孕」體重暴脹 扶牆走路險失明驚險一刻曝光
影視圈
14小時前
3COINS進駐葵芳新都會 開幕首日創品牌歷來全球最高單日銷售紀錄
3COINS進駐葵芳新都會 開幕首日創品牌歷來全球最高單日銷售紀錄
樓市動向
2026-02-09 18:19 HKT
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
17小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
18小時前
01:51
屯門井頭村謀殺｜六旬漢疑遭不鏽鋼煮食煲重擊頭部致死 與妻長期拗撬
突發
13小時前
更多文章
輪商精選 - 控偏軟 留意「25099」 | 窩輪熱炒特區
　　滙豐控股（005）上周五曾跌近4%，一度低見133元，跌穿10天平均線（現處約136.3元）。集團將於本月底（2月25日）公布業績。據彭博智庫分析，滙豐自第3季業績公布以來，股價累計上升超過30%，市場普遍認為近日升勢或反映收入前景改善。市場憧憬存款增長動力可望維持較好增長勢頭、HIBOR回升，以及結構性對沖策略，或有助抵銷美國利率預期下調對銀行利息收入的影響。市場預期滙豐今年淨利息收入（NI
2026-02-09 02:00 HKT
窩輪熱炒特區