輪商精選 - 日股再創新高 留意日經「10103」 | 窩輪熱炒特區

日經平均指數周二再創歷史新高，盤中曾升逾1400點，一度接近58000點大關。市場繼續關注日本首相高市早苗未來的政策走向，她周一承諾將與金融市場建立信任，重申政府將避免發行債券來籌集資金，並將透過不同政策包括調整補貼和稅收減免等以作收入來源。

輪證資金流或反映投資者於周一傾向認為後市升勢未必持續，日經好倉周一錄得約10萬元淨流出，淡倉則錄得153萬元淨流入。如認為市場仍有上行空間可參考日經認購證「10103」，行使價60000點，實際槓桿8.7倍，今年6月到期；如預測將調整下行可留意日經認沽證「11001」，行使價49750點，實際槓桿8.1倍，今年6月到期。

另一方面，市場亦關注英國首相施紀賢的執政前景，彭博報道指近日投資者對英國首相的執政穩固性感到擔憂。英鎊兌美元近日走勢反覆，周二則於1.36水平上落。如認為英鎊兌美元將轉強可留意英美認購證「10086」，行使價1.38，實際槓桿約18倍，今年6月到期。如投資者預期英鎊兌美元繼續貶值可留意英美認沽證「10084」，行使價1.25，實際槓桿約21倍，今年6月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

