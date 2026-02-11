大行晨報 - 美元兌加元維持下行格局｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美元兌加元維持下行格局｜大行晨報

5小時前
　　美元周初走低，市場下調美國利率預期，削弱了美元的避險漲勢，而這可能會延續到周三美國就業數據公布前，市場普遍預計本次非農新增就業人數約7萬人。投資者正密切關注本周陸續公布的非農就業、消費者物價指數（CPI）及初請失業金人數，以獲取利率路徑指引。根據CME FedWatch Tool，美國聯儲局3月維持利率概率升至約82%。目前市場已消化2026年至少兩次降息的預期。

關注美國就業數據

　　歐羅兌美元上周在1.18水準附近窄幅橫盤，但重點是下方一直守住25天平均線，而剛在本周一的上揚則似乎短期技術底部已初步築成。此前，RSI及隨機指數亦已重新走高，歐羅可望仍有進一步的上升空間。當前阻力位回看1.1930及1.20關口，上月高位1.2079則為另一參考，繼而較大阻力預料在250個月平均線1.2240水準。支持位回看1.1810及25天平均線目前位置1.1770，進一步看至1.1670及200天平均線1.1620，下一級會留意1.15關口。

　　美元兌加元上周五自高位回落，延至本周一仍繼續走低，一方面是美元兌主要貨幣普遍回軟，而上周公布的加拿大就業數據則為加元帶來支撐。數據顯示，加拿大1月失業率降至6.5%，創下自2024年9月以來的最低水準；全職就業人數按年增幅接近3.3%，顯示勞動力市場韌性仍在。數據削弱了市場對加拿大央行短期內降息的預期。再者，油價近期回穩亦對加元表現構成利好。當前匯價走勢料將會受到美國延後到本周發布的經濟數據所左右。

　　美元兌加元走勢，在1月份匯價未能上破100天平均線，到本月初則受制於25天平均線；整體上，自去年11月以來，匯價走勢已呈現一浪低於一浪的格局；即市圖表亦見RSI正處下行，估計美元兌加元大有機會續告下行，並且可望重探1月底低位1.3481，若然破位料見美元跌勢加劇；進一步支持料為1.3410關口及1.3360，其後參考100個月平均線1.33以至2023年7年低位1.3176。至於當前阻力料為1.3670及25天平均線1.3750，關鍵指向1.39水準，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻，下一級留意1.40關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

