大行晨報 - 英鎊短線可小注追入｜大行晨報

受美國政府短暫停擺而延遲公布的美國1月非農就業數據，將會於本周三出爐，但美國勞動力市場卻浮現不穩定跡象。美國最新公布的ADP就業報告顯示，1月私企部門僅新增2.2萬個就業職位，僅為市場預測的一半。此外，最新公布的JOLTS職位空缺數據顯示，12月職位空缺數降至2020年疫情以來的最低水平，當月職位空缺意外降至654.2萬個，市場原預期將增加至725萬個。



關注美國非農就業數據



三藩市聯儲銀行總裁戴利（MaryDaly）上周表示，美國勞動力市場處於「岌岌可危」的境地，聯儲局應考慮減息。除此之外，市場在等待周五將公布美國消費者物價指數（CPI），美匯指數在過去的兩周迎來一輪反彈，惟未能突破50天線，執筆之時回落至96.9水平上落。



另外，英倫銀行2月議息後以5比4的投票結果，宣布將利率維持在3.75厘不變，結果符合市場預期。央行聲明指出，利率很可能會進一步下調，通脹風險已逐漸降溫。該行預計2028年第一季度通脹為1.8%。英倫銀行行長貝利指，如果數據符合預期，今年央行利率應該仍有進一步下調的空間。另外，投資者可關注英國將於本周公布去年第四季度經濟數據。英倫銀行議息後，受投票結果出乎預期所影響，英鎊一度回落，但仍然守穩50天線上方，並於支撐位約1.355附近反彈，筆者認為英鎊短線仍可買入，初步目標價為1.375水平左右，如成功突破並穩守該水平，不排除有機會再度上試年內高位約1.385水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部