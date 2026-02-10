張日強 - 大手投資客密密搶貨停不了 | 樓聲隨筆

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強
1小時前
　　整體樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場表現矚目，當中尤以新盤及貨尾盤最受市場大手投資客追捧，受惠去年銀行連環減息效應，過往傳統收息的投資客源，迅速改變投資策略，由原先傳統的收息轉為購買高回報新盤，而且大部分都是預期收租逾4厘的新盤或貨尾盤等，雖然仍有吼實二手屋苑，惟新盤卻是投資者的主要目標，其中更以大手投資客頻頻出擊搶貨停不了，料該批客源掃貨陸續有來。

　　受惠去年銀行連環減息效應，市場氣氛明顯大為改善，各大新盤趁勢連環推盤，由於開價吸引，隨即引領大批用家及投資者加快入市步伐，當中大手投資客更連番加入搶貨行列，並且一口氣連購4至6伙以上，部分更大手連購6至8伙等，大手投資客近期連環出手搶貨，反映該批傳統收息的投資客已經被喚醒，轉為投資股票或購置物業市場，其中新盤及貨尾盤都是大手投資客的目標，在衡量各區盤源的投資收租回報後，大手投資客都會揀選新盤或貨尾盤市場，始終該等盤源租金回報都較有保證。

　　事實上，由於新盤等銷情理想，樓市小陽春更提早於農曆新年前來臨，市況明顯再度升溫，近日已有發展商率先為旗下貨尾盤作出輕微加價或削減優惠等，大手投資客在揀選新盤或貨尾盤時都採取審慎策略，預期發展商在往後推盤時，只要開價貼市或稍低市價推出，預期仍有能力搶吸大手客源。

樓聲隨筆