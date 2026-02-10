伍禮賢 - 周大福受惠黃金珠寶消費復甦｜開工前落盤/頭條名家本周心水

周大福（1929）第3季度零售值按年增長17.8%，對比第2季（+4%）表現大幅改善。在內地政府持續提振消費及春節假期臨近，預期今季公司銷量會因而受惠提升。公司管理層亦上調2026財年指引，包括目標收入升中個位數百分比、同店銷售增長中至高個位數、毛利率31.5%至32.5%、經營溢利率約為20%等，反映管理層對公司增長投以信心一票。

公司在內地首飾產品的定價增長勢頭强勁，可望支撐公司毛利率表現。此外，門店網路提質增效，店效明顯改善；進攻海外市場策略進展良好，首間東南亞形象店已落戶新加坡；公司持續與知名IP聯乘，品牌價值有望持續提升。再考慮到金價前景，公司增長空間有望進一步打開。

現時預測市盈率約16倍處合理水平，股息率對應股價約4厘，投資者不妨在14.3元附近關注，目標價15.8元，跌穿12.9元離場。

本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。

光大證券國際證券策略師

伍禮賢