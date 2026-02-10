大行晨報 - 高市早苗贏大選 圓匯仍處弱勢傾向｜大行晨報

上周末，市場下調美國利率預期，削弱了美元的避險漲勢，這可能令美元在周三美國非農就業數據公布前處於弱勢，目前市場普遍預計本次非農新增就業人數約7萬人。美元兌日圓周一自157水準稍為回落，市場人士仍然對日本與美國協調干預以遏制日圓貶值的可能保持高度警惕。不過，日本財政狀況的擔憂亦可能會在一定程度上，繼續支撐美元兌圓走勢。日本首相高市早苗的自民黨在周日大選獲得重大勝利，這將使高市在日本國會中擁有更大的控制權，並更有空間及更有力地實施其刺激宏觀政策。

美元兌日圓在衝擊157水準，為1月23日以來最高水準。自1月30日以來，日圓累計跌幅已超過2%。技術走勢而言，RSI及隨機指數自超賣區域回升，匯價更於上周三初步升破25天平均線，預料短期美元兌日圓將可望續告走穩。即市阻力預期在157.40及158，較大阻力位料在159.20及159.60，關鍵仍在160關口。較近支撐料為155.60及154，下一級看至152.60，關鍵看上周兩日守住的152水準，其後將會關注250天平均線149.60水準。

至於紐元兌美元走勢，技術圖表所見，0.61關口遇阻力後，匯價正緩步走低，以至目前失守0.60關口；再者RSI及隨機指數正在回落下行，4天平均線下破9天平均線，預示紐元仍見進一步下試壓力。當前支撐先會回看200天平均線0.5860，其後則看0.58及0.57，以至參考0.5610水準。阻力位料為0.60心理關口；7月24日高位0.6061及7月1日高位0.6122則為較大目標參考，進一步看至0.62關口。

英皇金融集團業務總裁

黃楚淇