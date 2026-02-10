大行晨報 - 日圓或再探底｜大行晨報

日本首相高市早苗率領執政聯盟在周日的眾議院選舉中取得壓倒性勝利，選舉結果揭曉後，市場普遍預期高市政府將加大財政刺激、延續寬鬆取向，多間大行紛紛上調日經指數目標。美元兌日圓在早盤一度上試157.6附近，創近兩周高位，反映資金押注日本將維持偏寬鬆的政策環境。雖然日圓其後出現短線反彈，但市場預測日本首相高市早苗將奉行安倍晉三貨幣寬鬆政策，因此我們預料日圓將短線走弱。

高市早苗勝選為其早前承諾的減稅方案和財政支出鋪平道路，儘管對日本股市來說是利好消息，但是則為日圓匯率和債券添壓。市場擔憂減稅措施將加大日本政府的財政缺口，為原本就大幅舉債的日本帶來經濟壓力。日本40年期和30年期國債收益率曾於1月中下旬上升，日本30年期國債收益率曾一度衝高至約3.92厘，40年期國債收益率亦曾一度高見4.24厘，也是該債券發行以來首次觸及4厘之上。兩個長期債收益率均創債券發行以來新高。執筆之時兩個長期債收益率暫時回落於20天線水平下方整固。

筆者曾於2月4日在本專欄提醒投資者屆時不妨沽出日圓，預計美元兌日圓短線目標價為20天線約156.5水平。近一個星期來日圓走勢完全符合我們預期，美元兌日圓一度於選舉結果公布後升至157.66水平。執筆之時正於156.5水平上落整固。市場普遍視高市早苗為延續「安倍經濟學」的重要一員，預期政府將大致承接寬鬆貨幣和積極財政方針，包括研究暫停徵收部分食品消費稅等措施，意味日本財政開支或會進一步擴張。在這樣的政策組合下，日圓即使因選舉不確定因素消除而偶有反彈，未來一段時間仍傾向偏弱運行，美元兌日圓短線再度試探158水平亦有可能，若失守158水平，不排除再度測試年內高位約159.5水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部