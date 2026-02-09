伍一山 - 恒指假突破走勢轉淡 | 有錢圖

美股拖累，港股上周五顯著下挫，恒指裂口低開531點至26354，未幾即見全日低位26295，其後逐步反彈，午後見全日高位26710，收市回落至26559，下挫325點，不過低開高走呈陽燭，全日成交金額減至2479億元。



以周線圖分析，恒指上周低位26295，高位27126，一周以大陰燭累跌827點，跌幅達3%。周線圖技術指標轉弱，MACD由雙牛再轉為牛熊；慢隨機指數發出沽貨訊號；9周RSI跌至54.24。周線保歷加通道橫行，大市可能回復早前的區間波動。



恒指去年9月開始大致在25000至27500之間橫行，前周一度突破區間頂部高見28056，可惜低收，上周以大陰燭下跌，確認前周是假突破，中線走勢轉淡，20周線（26222）支持料受考驗，失守或要再試25000水平。從日線圖看，恒指上周五低開高收呈陽燭，而且即日回補下跌裂口，反映跌至100天線（26286）附近見支持，短線或有反彈，惟20天線（26910）料有阻力。



蒙牛挑戰圓底頸線



國企指數上周五下挫61點報9031，一周累跌285點。周線技術指標向淡，MACD牛熊，熊差再度擴大；慢隨機指數發出沽貨訊號，9周RSI跌破中軸報46.86，中線向淡，或要下試8700水平。



蒙牛乳業（2319）逆市升3%報17.67元，國家鼓勵生育，去年發放育兒補貼約1000億元人民幣，消息利好乳業股。另外，花旗和摩通日前相繼推介蒙牛，認為公司今年周期性盈利復甦將較同業更為顯著，銷售及盈利轉升，經營利潤率重新擴張。走勢上，股價去年3月至5月間於21元水平形成雙頂，之後大幅調整，形成大圓底，上周五以大陽燭挑戰圓底頸線17.7元，MACD雙牛利好，現水平買入，目標價21.5元，跌破17元止蝕。



伍一山