Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 理想汽車估值具吸引力 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

港股上周五再度走軟，恒生指數低開531點報26354，隨後曾跌見26295，挫達590。惟大市迅即掉頭，跌幅一度收窄至175點見26710。收報26559，跌325點。成交額回落至2478.7億元。

　　今年市場主線依然清晰：內需是國策扶持的大方向，電動車產業更是重中之重。從中央對新能源車補貼力度、充電網絡建設、地方政府推動換車政策等多項措施可見，新能源車仍是政策最願意傾斜的產業之一。在這背景下，電動車概念股自然成為資金重新審視的板塊。

　　然而，龍頭比亞迪（1211）近期走勢偏弱，價格戰陰影揮之不去，令整個板塊承壓。但在一眾電車股中，理想汽車（2015）算是值博率較高一員，原因不但是估值調整後的吸引力，更在於其基本面仍保持強勁動能。

　　近年有眾多造車新勢力崛起，大部分是炒概念多於一切，業績表現不穩算是造車新勢力的常態，理想汽車是少數盈利能力表現得較平穩的特例。惟該股去年第3季業績亦要見紅，主因是理想MEGA因召回事件，而引發當季賣車毛利率跌至15.5%水平，若撇除召回事件引發的影響，該季度車輛毛利率達19.8%。

基本面保持強勁動能

　　刺激消費繼續成為2026年首要任務，其中內需繼續成為政策關鍵詞，新一輪「國補」金額將會按車價百分比計算，預計將對15萬元人民幣以上的車型更受惠，因此市場對中高價的電動車抱有較大期望。

　　近日，理想汽車董事長兼行政總裁李想表示，全新一代理想L9將在今年2季度內發布，理想L9 Livis售價55.98萬元人民幣。報道指，理想L9 Livis是擁有如神經系統般的「直覺級」響應，完成從「人駕原生」到「人機共駕原生」的全面進化。

　　股價來看，理想負面消息已大致反映於股價中，市場對其短期交付波動、價格戰壓力等因素已有充分消化。從技術走勢觀察，股價在60元水平多次出現明顯承接力，更值得留意是，股價於上周在大市偏弱背景下 逆市突破70元阻力位，成交同步放大，顯示資金流向開始轉向積極，短線動能有所改善。

聞風至

最Hit
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了
前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了
影視圈
7小時前
WhatsApp收賀年貼圖銀行戶口隨時被清空？專家教3招自保+提防1類檔案
01:09
WhatsApp收賀年貼圖銀行戶口隨時被清空？專家教3招自保+提防1類檔案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段
北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段
即時國際
13小時前
中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機
中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機
影視圈
7小時前
前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊
影視圈
2026-02-07 21:00 HKT
徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派
徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派
影視圈
12小時前
天文台一周內兩度「炒車」？預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構誤判三大原因
天文台一周內兩度「炒車」？預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構誤判三大原因
社會
15小時前
連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券
連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券
時尚購物
2026-02-07 14:15 HKT
天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）
00:47
天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）
社會
16小時前
更多文章
聞風至 - 內需龍頭青啤高息吸引 | 鮮股落鑊
納指於科技股受壓下，周三繼續向下，連帶港股周四亦一度走低，恒生指數最低見26410，跌達437點。惟低位顯著反彈，尾段更曾倒升72點見26919，暫受制於兩萬七，收報26885，升37點。全日成交金額重上三千億水平，達3151.1億元。 　　近期市場焦點落在「電訊商加稅」事件上，政策變動引發一批鍾情收息的長線資金重新審視持倉，部分傳統高息股出現資金流出跡象。當市場對高息股的風險重新定價，資金
2026-02-06 02:00 HKT
鮮股落鑊