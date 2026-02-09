聞風至 - 理想汽車估值具吸引力 | 鮮股落鑊

港股上周五再度走軟，恒生指數低開531點報26354，隨後曾跌見26295，挫達590。惟大市迅即掉頭，跌幅一度收窄至175點見26710。收報26559，跌325點。成交額回落至2478.7億元。



今年市場主線依然清晰：內需是國策扶持的大方向，電動車產業更是重中之重。從中央對新能源車補貼力度、充電網絡建設、地方政府推動換車政策等多項措施可見，新能源車仍是政策最願意傾斜的產業之一。在這背景下，電動車概念股自然成為資金重新審視的板塊。



然而，龍頭比亞迪（1211）近期走勢偏弱，價格戰陰影揮之不去，令整個板塊承壓。但在一眾電車股中，理想汽車（2015）算是值博率較高一員，原因不但是估值調整後的吸引力，更在於其基本面仍保持強勁動能。



近年有眾多造車新勢力崛起，大部分是炒概念多於一切，業績表現不穩算是造車新勢力的常態，理想汽車是少數盈利能力表現得較平穩的特例。惟該股去年第3季業績亦要見紅，主因是理想MEGA因召回事件，而引發當季賣車毛利率跌至15.5%水平，若撇除召回事件引發的影響，該季度車輛毛利率達19.8%。



基本面保持強勁動能



刺激消費繼續成為2026年首要任務，其中內需繼續成為政策關鍵詞，新一輪「國補」金額將會按車價百分比計算，預計將對15萬元人民幣以上的車型更受惠，因此市場對中高價的電動車抱有較大期望。



近日，理想汽車董事長兼行政總裁李想表示，全新一代理想L9將在今年2季度內發布，理想L9 Livis售價55.98萬元人民幣。報道指，理想L9 Livis是擁有如神經系統般的「直覺級」響應，完成從「人駕原生」到「人機共駕原生」的全面進化。



股價來看，理想負面消息已大致反映於股價中，市場對其短期交付波動、價格戰壓力等因素已有充分消化。從技術走勢觀察，股價在60元水平多次出現明顯承接力，更值得留意是，股價於上周在大市偏弱背景下 逆市突破70元阻力位，成交同步放大，顯示資金流向開始轉向積極，短線動能有所改善。



聞風至