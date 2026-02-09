張日強 - 群盤提振齊搶焦點鎖定客源 | 樓聲隨筆

樓市氣氛持續轉好，去年整體樓價升幅達3.25%，扭轉過去3年的跌勢重拾升軌，尤其去年政府推出新房策措施，加上銀行連環減息的效應，促使用家及投資者加快入市步伐，就連大手投資客亦被喚醒，令到新盤及貨尾盤等都錄得不俗的大手成交。發展商見市況急速升溫，迅速加快推盤步伐，並先後於市場上為旗下新盤軟銷及推廣，多個新盤頻頻軟銷搶焦點並且鎖定客源，部署於新春後推盤應市，捉緊樓市小陽春提早來臨。

貨尾盤變陣 加價削優惠

整體樓市氣氛向好，除了用家客源外，投資者或大手投資客更密密出擊掃貨，上周推售的西沙大盤再度開紅盤，一個月內累沽1460伙。部分發展商對後市明顯充滿信心，除了部署於極短期內推出全新盤出擊外，亦將旗下貨尾盤改變策略，在新盤頻頻熱銷的帶動下，貨尾盤同樣取得不俗的銷售成績，已有最少5至6個貨尾盤隨即變陣，紛紛作出加價1%至約6%不等，部分則削減優惠即變相加價，以便測試市場的反應，從而部署下一輪的推售策略。



受惠去年初政府推出新房策措施，帶動細價樓成交量急速上升，其後銀行更連環減息的效應下，市場氣氛隨即升溫，就連中上價物業及豪宅盤亦獲市場買家追捧，尤其用家及投資者亦加快入市步伐，而大手投資客更趁機大舉出擊，於市場上狂掃新盤或貨尾，在大手客推波助瀾下，導致新盤成交量急速增加，顯示大手投資客已正式被喚醒，有意改變投資模式，相信即將推售的新盤都有能力搶吸投資客源。



事實上，去年受惠政府推出的新房策措施，以及銀行連環減息的效應下，今年新盤推售紛紛報捷，連番開售都取得紅盤高開的實況，貨尾盤同樣表現活躍，樓市小陽春亦提早來臨，整體市況轉穩，發展商亦把握市況，先後已有多個貨尾盤變陣，除了將部分單位率先加價外，亦採取削優惠策略，即變相輕微加價測試市場的反應，從而部署下一輪的推盤策略，預料短期內將有多個全新盤加入戰團，以便鎖定市場各路客源。



張日強