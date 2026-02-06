Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤罕見內地客大手團購 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
1小時前
產經 專欄
受惠多項利好因素刺激下，整體樓市氣氛向好，新盤市場更連番開出紅盤，發展商每每限量推出的單位都可取得理想銷情，當中用家及投資者更大舉入市，部分新盤在大手投資客的推波助瀾之下，市況明顯急速升溫，除了本港大手客源外，就連內地買家更罕有錄得團購新盤的情況，反映樓市已進入平穩向上的實況，預期在各方客源的帶動下，整體樓市及成交量都有機會創出新高。

　　去年整體樓價升幅達3.25%，主要受到政府新房策措施，以及本港銀行兩度跟隨美國聯儲局的減息步伐，導致市場新盤及二手樓的成交量級級上升，令到全年樓宇買賣突破8萬宗水平，在價量齊升的實況下，更推動用家及投資者四出搶貨，加上大手投資客的推波助瀾下，市場氣氛隨即急速升溫。此外，內地買家更絕對是「新一路奇兵」，而且所佔比數更有明顯的緩緩增加，日前更錄得一組內地買家合共斥約1.4億團購黃竹坑新盤4伙，雖然並不是單一買家購入，惟據悉該組內地客聯同團購該批單位，反映內地客團購將逐漸增加。

　　事實上，樓市今年初起步不俗，尤其西沙大盤推售連番報捷，其他發展商見市況升溫，紛紛將旗下貨尾盤提價兼削優惠等，料發展商將把握近期的熱況，乘勢加快推盤步伐，以便迎接提早前來的樓市小陽春，除用家客源外，預期內地及大手客將成為目標。


張日強

樓聲隨筆