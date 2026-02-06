朱紅 - 阿里整固 留意「24908」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
1小時前
　　阿里千問App投入30億元人民幣的「春節請客計劃」周五展開，據報馬雲現身千問春節計劃組與項目成員交流，並關注大模型在節日期間的技術保障與應用落地情況。阿里巴巴（9988）股價跌至50天線見支持，回升至159.6元水平整固。如看好阿里可留意認購證「24908」，行使價185.1元，實際槓桿5倍，今年8月到期。如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

比亞迪低位反彈 敲「23816」

　　據報上月比亞迪在德國售出2629輛新車，較去年同期增長逾10倍，註冊量則是Tesla同期兩倍多。比亞迪（1211）股價低位反彈，升至91.2元水平整固。投資者如看好比亞迪，可留意比迪認購證「23816」，行使價98.22元，實際槓桿5倍，今年9月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿3倍，今年11月到期。

　　中國黃金協會統計數據顯示，去年中國黃金消費量950.1噸，按年下降3.57%，其中黃金首飾下降逾3成、金條及金幣增長逾35%、工業及其他用金則增長約2%。紫金礦業（2899）股價下挫並再度失守20天線，跌至39.7元附近好淡爭持。投資者如看好紫金，可留意紫金認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿8倍，今年4月到期。如看淡紫金，可留意紫金認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。

