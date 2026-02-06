朱紅 - 阿里整固 留意「24908」 | 窩輪熱炒特區

阿里千問App投入30億元人民幣的「春節請客計劃」周五展開，據報馬雲現身千問春節計劃組與項目成員交流，並關注大模型在節日期間的技術保障與應用落地情況。阿里巴巴（9988）股價跌至50天線見支持，回升至159.6元水平整固。如看好阿里可留意認購證「24908」，行使價185.1元，實際槓桿5倍，今年8月到期。如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



比亞迪低位反彈 敲「23816」



據報上月比亞迪在德國售出2629輛新車，較去年同期增長逾10倍，註冊量則是Tesla同期兩倍多。比亞迪（1211）股價低位反彈，升至91.2元水平整固。投資者如看好比亞迪，可留意比迪認購證「23816」，行使價98.22元，實際槓桿5倍，今年9月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿3倍，今年11月到期。



中國黃金協會統計數據顯示，去年中國黃金消費量950.1噸，按年下降3.57%，其中黃金首飾下降逾3成、金條及金幣增長逾35%、工業及其他用金則增長約2%。紫金礦業（2899）股價下挫並再度失守20天線，跌至39.7元附近好淡爭持。投資者如看好紫金，可留意紫金認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿8倍，今年4月到期。如看淡紫金，可留意紫金認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅