大行晨報 - 澳元高位區間窄幅爭持｜大行晨報

　　在多位中東領導人緊急游說特朗普政府放棄退出談判的威脅後，原定於2月6日舉行的美伊核談判計劃得以恢復，談判將在阿曼舉行。美國稍早前曾拒絕伊朗將原定會議地點由土耳其伊斯坦布爾改到阿曼的提議。另外，市場正在權衡沃什被提名為美國聯儲局主席的影響，有分析指他傾向於較小的資產負債表和較不激進的降息方式；不過，美國總統特朗普日前表示，如果沃什支持加息，他就不會提名他。經濟數據方面，1月美國民間就業增幅低於預期；美國1月ADP民間就業崗位增長僅為22000個，遠低於市場預期的48000個，這為美國勞動力市場可能放緩提供了早期訊號。而原定於周五發布的1月非農就業報告，因政府部分停擺影響而推遲至2月11日才發布。

　　美元兌日圓周三上漲，日本即將舉行大選，預計結果將有利於首相高市早苗推動其財政和國防支出計劃。美元兌其他貨幣亦普遍走穩。美國供應管理協會（ISM）報告顯示1月服務業保持穩定，但投入成本上升可能預示近期放緩的服務業通脹出現反彈。美元兌日圓觸及156.90之上，為1月23日以來最高水準。自1月30日以來，日圓累計跌幅已超過2%。早前，首相高市早苗在競選演講中，宣揚日圓貶值的益處，引發了日圓拋售；儘管她隨後收回了相關言論，但也未能支撐日圓。技術走勢而言，RSI及隨機指數自超賣區域回升，匯價更於周三初步升破25天平均線，預料短期美元兌日圓將可望續告走穩。即市阻力預期在157.40及158，較大阻力位料在159.20及159.60，關鍵仍在160關口。較近支撐料為155.60及154，下一級看至152.60，關鍵看上周兩日守住的152水準，其後將會關注250天平均線149.60水準。

醞釀回吐壓力

　　至於澳元兌美元走勢，技術圖表所見，近日匯價多番在0.61下方遇阻，雖然未至於出現顯著回調，僅在高位區間盤旋，但亦要留意一旦跌破近日區間，這將是出現大幅回吐的警號。再者，RSI及隨機指數亦自嚴重超買區域出現明顯回調，預料澳元正醞釀回吐壓力。當前較近支持先會參考0.69及25天平均線0.6820，下一級料為0.6760及0.67水準。至於阻力估計在0.7050及0.71水平，下一級參考2023年2月高位0.7158以至0.7280。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

