大行晨報 - 歐羅或下試50天線

大行晨報
大行晨報
大行晨報
1小時前
產經 專欄
　　在歐洲央行公布利率決議前夕，歐羅區1月通脹降至一年多以來最低，數據顯示，受能源價格下跌所影響，歐羅區消費者物價指數按年僅上漲1.7%，較前值1.9%進一步回落，符合市場預期，創下自2024年9月以來的最低水平。不過，剔除波動較大的能源、食品、酒精和煙草等項目的核心通脹，則意外降至2.2%，亦低過市場預期，創下自2021年10月以來最低。受市場關注的服務業通脹指標亦放緩，最新報3.2%。

　　歐洲央行曾於去年12月議息會議時符合市場預期，宣布維持三大利率不變，歐央行表示不再預先承諾特定的利率路徑，將會逐次會議決定利率。執筆之時，歐洲央行暫未公布今次會議的議息結果，不過彭博利率期貨顯示，市場預計歐洲央行周四將連續第五次按兵不動。

　　今年1月以來，受美匯指數急跌影響，歐羅兌美元曾大幅反彈，於1月27日高見1.2081，創下2021年6月以來的新高。惟之後受美元跌勢過急，早前看淡美元的投資者沽貨影響，美元1月底以來小幅回暖，佔美匯指數成分最多的歐羅兌美元迎來一輪小幅回落，執筆之時暫時於1.18水平上落。由於歐羅區薪資增速放緩，不排除令服務業通脹在2026年持續回落，為歐洲央行之後下調全年通脹預期鋪路，現時歐洲央行利率在西方主要央行當中已處於偏低水平。我們預計歐羅兌美元短線不排除下試50天線約1.173水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

