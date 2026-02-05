張日強 - 新盤熱身部署群起搶閘推 | 樓聲隨筆

受惠多項利好消息帶動，整體樓市氣氛好轉，近期新盤推售連番報捷，就算貨尾盤亦同樣獲市場準買家追捧，用家及投資者更大舉入市，部分發展商亦心雄起來，率先提價兼削優惠作測試市場承接力，以便計劃下一輪的推售策略，惟市場已有多個全新盤於近日先後軟銷及推廣，並且部署於農曆新年前搶攻，預期本月各大新盤將會乘勢出擊，鬥快成為市場焦點，力吸市場購買力。



上月西沙大型新盤連環推售，每次開售都取得紅盤高開的熱況，由於該盤取得逾4萬票的佳績，大批後排籌號的向隅客仍未能有機會進場揀樓，料不少向隅客將回流其他新盤或貨尾尋盤，甚至二手樓市場，一眾發展商見市況升溫，除了將旗下新盤作出提價兼削優惠外，同時亦加快推盤部署，當中以全新盤最為積極，並且部署於農曆新年前推出，以便迎接突然提早來臨的樓市小陽春，力吸市場購買力。



事實上，受惠市場多項利好消息帶動，新盤推售連番熱銷，部分更率先開出紅盤，令到樓市小陽春提早來臨，由於市場上仍有大批向隅客源，並且有機會流向二手市場或其他貨尾盤，多間發展商亦有意趁勢吸納，故隨即加快推盤步伐，率先為旗下新盤軟銷及推廣，部署於農曆新年前推出應市，目前至少3至4個新盤有計劃於極短期內搶灘，預期群盤將乘勢搶吸市場各路客源。



張日強