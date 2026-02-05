Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 精英匯目標上望0.55元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

郭家耀
2小時前
　　精英匯（1775）日前公布截至2025年11月底止4個月，盈利能力顯著提升，主要得益於合作院校的國際課程報讀人數顯著增加以及輔助教育服務和產品收益的強勁增長。集團在過去一年裡投入於三大關鍵項目：擴充優秀的教學和行政團隊、研發專屬的國際課程及教材，以及加大境外市場的品牌推廣力度。這些措施不僅有效改善了集團的營運，還成功符合香港及內地教育政策的發展方向。教育局為推動中學文憑試的國際化，正與內地合作研究「國際版DSE課程」，旨在滿足非本地生的升學需求。這一舉措將進一步開放教育市場，吸引更多國際學生來港升學，並為精英匯帶來有利市場環境。集團在境外辦學團體、學校及機構的教育服務收益去年驟增約58.9%，發展勢頭強勁，預計未來可持續增長，值得關注。目標價0.55元；入巿價0.4元；止蝕價0.35元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

