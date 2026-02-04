朱紅 - 藥明回升 留意「24850」購 | 窩輪熱炒特區

藥明生物宣布與Vertex Pharmaceuticals就創新三特異性T細胞銜接子（TCE）簽署授權和研究服務協議，藥明將為其創新TCE提供一體化合約研究和開發服務。藥明生物（2269）股價回升至37元整固，如看好可留意藥明購「24850」，行使價52.74元，實際槓桿5倍，今年7月到期。或可留意藥明購「22714」，行使價38.9元，實際槓桿7倍，今年11月到期。



券商研究報告指，內地3大電訊營運商上調增值稅，預計有關調整將對中國移動（941）、中國電信（728）及中國聯通（763）今年淨利潤影響分別為7.1%、12.6%及11.9%，當中對中移動影響較小，因其毛利相對較高。中移動（941）股價略為反彈，回升至78.3元水平好淡爭持。如看好可留意中移購「24413」，行使價88.88元，實際槓桿11倍，今年9月到期。如看淡則可留意中移沽「21625」，行使價75.83元，實際槓桿19倍，今年4月到期。



本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充份了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅