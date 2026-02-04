輪商精選 - 內險股強勢可追Call | 窩輪熱炒特區

根據內地國家金融監督管理總局最新數據，去年內地保險業原保險保費收入首次突破6萬億元人民幣，達6.12萬億元人民幣，按年增長逾7%。數據顯示行業整體保費收入持續增長，其中壽險業務按年增長超過11%，為行業增長帶來支持。



今年以來內險股表現相對強勢，中國人壽（2628）於1月急升25%，中國平安（2318）亦升逾10%，兩者均跑贏恒指表現。大市本周初出現回調，平保及國壽股價於10天線附近獲得支持。



輪證市場方面，投資者傾向於周一股價出現調整時部署好倉，部分平保貼價長年期認購證錄得較多資金流入。



如看好平保，可留意平安購「24489」，行使價72.93港元，實際槓桿4.4倍，今年12月到期。進取投資者可留意平安購「23875」，行使價88.93港元，實際槓桿8倍，今年6月到期。如看好國壽，則可留意中壽購「24766」，行使價42.7港元，實際槓桿5.3倍，今年8月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。



輪商精選