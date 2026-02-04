陳永陸 - 國際娛樂值得留意 | 陸叔講股

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳永陸
3小時前
產經 專欄
國際娛樂（1009）主要透過投資控股模式，營運菲律賓綜合酒店與賭場業務。集團業務涵蓋酒店、博彩及現場活動，其中博彩營運是核心支柱，透過菲律賓博彩及娛樂公司（PAGCOR）負責營運。

　　國際娛樂核心資產是位於菲律賓馬尼拉市中心的五星級綜合酒店New Coast Hotel Manila，毗鄰馬尼拉灣，地處主要旅遊勝地。周邊環境熱鬧，集購物、娛樂和餐飲於一體，成功吸引大量國際遊客。而菲律賓作為亞太新興博彩熱點，其基礎設施升級和投資友好政策，讓國際娛樂處於有利位置。

受惠菲國博彩市場增長

 　　集團早前公布截至去年6月底全年業績，收入5.662億元，按年增加146.4%；其中博彩收入按年增長200%，至5.099億元。毛利上揚106.3%，至2.732億元，毛利率維持48.3%。惟虧損擴大1.1倍，至2.82億元，每股虧損20.61仙，不派末期息。

　　集團計劃包括將賭桌從80張增至逾110張，角子機從500部升至逾920部，預計今年逐步完工，有助直接提升容量，獲取更多市場份額。菲律賓博彩市場正處於高速增長期，去年2025年上半年博彩總收入（GGR）達2150億比索，按年增長26%，全年預計達4500億至4800億比索。國際遊客抵達量達784萬人次，增長8%，旅遊業貢獻5.9萬億比索經濟價值。

　　更重要的是，去年2月菲律賓退出金融行動特別工作組（FATF）名單，大幅降低反洗錢合規成本，加速外資流入。

　　亞太賭博市場預計從2024年的923.4億美元，增長至2033年的1852億美元，複合年增長率達8.04%。加上菲律賓與越南、南韓並列為新興中心，國際娛樂將直接受惠，可繼續留意。

資深獨立股評人
陳永陸

