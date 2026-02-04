張日強 - 新盤上力群起加價兼削優惠 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場都有不俗的表現，發展商推售新盤頻頻報捷，用家及投資者群起搶盤，以至近期各大新盤或貨尾的銷情急速升溫。發展商眼見市況轉勢，紛紛將部分貨尾盤輕微提價1%至3%不等，部分則採取削減優惠策略，即變相輕微加價，相信有關策略是因為近期市況全速好轉，預期市場將陸續有貨尾盤加入提價及削優惠行列。



近期新盤推售頻頻報捷，連帶二手樓市場亦活躍起來，加上受惠去年銀行連環減息，以及全年樓價上升3.25%刺激下，市場動力明顯出現變化，除了用家客源外，投資者或大手投資客更密密出擊掃貨，以至樓市小陽春提早於農曆新年前來臨。部分發展商對後市明顯充滿信心，除了部署於極短期內推出全新盤出擊外，亦將旗下貨尾盤提價兼削減優惠。目前最少有5個貨尾盤將價單輕微提價1%至3%不等，部分則削減優惠，即變相加價，相信不少發展商對後市有一定的信心，尤其近日市況急速升溫，有需要為旗下新盤及貨尾作出修改措施。



事實上，樓市氣氛已大幅好轉，受惠去年多項利好因素刺激，新盤推售更連番報捷推動下，用家及投資者亦乘勢加入搶貨行列，就連豪宅新盤亦密密推出市場招標搶吸富豪客源，並且連番取得理想成績，預期將有更多新盤及貨尾作出輕微提價及削減優惠等策略，以便配合市況未來發展。



張日強