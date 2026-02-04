Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄榮 - 筆克遠東股價長牛可期｜中環晨星

中環晨星
中環晨星
甄榮
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　1月份以來，港股市場持續恢復，恒指走強，並創下2024年反彈以來新高。近日受全球權益資產「risk-off」情緒傳導，疊加美聯儲提名候選人鷹派言論影響，港股出現技術性回調。但從中期看，港股市場流動性有望持續改善，恆指有望延續升勢。操作上，建議把握回調布局窗口，關注盈利能見度高的績優公司，如筆克遠東（752）。

　　近日，筆克遠東公布2025年財年業績，在全球市場波動下，筆克遠東運用內容、社群、創意、科技及數據策略，為全球客戶打造整合式品牌體驗方案，助力其在環球市場中爭取更大份額，推動業績持續快速增長，再創歷史新高，經營韌性和盈利質量凸顯。截至2025年10月31日止年度，筆克遠東實現收益72.077億港元，按年增加13.9%；公司股東應佔溢利為4.360億港元，按年增加21.9%；淨利潤達到6.1%，按年增加0.4個百分點，盈利能力進一步增強。

　　2025財年，由於地緣政治衝突，中美貿易緊張局勢持續，全球貿易合作衰退，環球貿易遂轉為地緣政治結盟貿易，中美雙邊貿易萎縮，而中東地區與新加坡、馬來西亞、南韓、泰國及越南等亞太地區國家成為格局調整中的主要獲益者。筆克遠東精準把握細分市場機遇，同時於美國聚焦通過交付整合式品牌體驗推動業務轉型，相關布局與運營取得積極成效。於財年內，公司亞太地區收益按年增加19.9%、歐洲、中東及非洲地區收益按年增加23.7%，美國收益同比增加47.0%，彰顯了其在複雜動態經營環境下的市場適應力、跨區域運營能力與業務突破力，為其後續長期增長提供有力支撐。

　　股價走勢上，筆克遠東股價自2022年底以來持續走牛，於2025年9月創歷史新高。隨後一直維持高位整固，下方支撐明顯。考慮到公司基本面紮實，業績持續長期增長，為股價提供強勁支撐，不排除後續整固後再次突破，實現新一輪的增長，投資者可繼續長期持有該股。

甄榮

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
14小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
10小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
6小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
11小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
7小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
16小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
10小時前
更多文章
甄榮 - 中偉新材與中偉股份值得重點布局｜中環晨星
　　近日，中偉股份（300919.SZ）及中偉新材（2579）獲易方達基金、匯添富基金、鵬華基金、富國基金、博時基金、國壽資產、華夏基金、東證資管、農銀資管、交銀施羅德、泉果基金等在內的200間機構集中調研，重點聚焦近期備受市場關注的鎳系業務、印尼政策與鎳價上漲、磷酸鐵鋰布局、鋰礦及固態電池產業化進展相關內容，彰顯資本市場對該公司多維度業務布局的高度關注。 　　行業層面，印尼政府對鎳礦行業的
2026-01-06 02:00 HKT
中環晨星