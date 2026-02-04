甄榮 - 筆克遠東股價長牛可期｜中環晨星

1月份以來，港股市場持續恢復，恒指走強，並創下2024年反彈以來新高。近日受全球權益資產「risk-off」情緒傳導，疊加美聯儲提名候選人鷹派言論影響，港股出現技術性回調。但從中期看，港股市場流動性有望持續改善，恆指有望延續升勢。操作上，建議把握回調布局窗口，關注盈利能見度高的績優公司，如筆克遠東（752）。



近日，筆克遠東公布2025年財年業績，在全球市場波動下，筆克遠東運用內容、社群、創意、科技及數據策略，為全球客戶打造整合式品牌體驗方案，助力其在環球市場中爭取更大份額，推動業績持續快速增長，再創歷史新高，經營韌性和盈利質量凸顯。截至2025年10月31日止年度，筆克遠東實現收益72.077億港元，按年增加13.9%；公司股東應佔溢利為4.360億港元，按年增加21.9%；淨利潤達到6.1%，按年增加0.4個百分點，盈利能力進一步增強。



2025財年，由於地緣政治衝突，中美貿易緊張局勢持續，全球貿易合作衰退，環球貿易遂轉為地緣政治結盟貿易，中美雙邊貿易萎縮，而中東地區與新加坡、馬來西亞、南韓、泰國及越南等亞太地區國家成為格局調整中的主要獲益者。筆克遠東精準把握細分市場機遇，同時於美國聚焦通過交付整合式品牌體驗推動業務轉型，相關布局與運營取得積極成效。於財年內，公司亞太地區收益按年增加19.9%、歐洲、中東及非洲地區收益按年增加23.7%，美國收益同比增加47.0%，彰顯了其在複雜動態經營環境下的市場適應力、跨區域運營能力與業務突破力，為其後續長期增長提供有力支撐。



股價走勢上，筆克遠東股價自2022年底以來持續走牛，於2025年9月創歷史新高。隨後一直維持高位整固，下方支撐明顯。考慮到公司基本面紮實，業績持續長期增長，為股價提供強勁支撐，不排除後續整固後再次突破，實現新一輪的增長，投資者可繼續長期持有該股。



甄榮