Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 銀娛目標上望48元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　近一個月銀河娛樂（027）股價上漲顯著高於行業平均，反映市場交投活躍，資金關注度提升。公司非博彩戰略深化，高端供給蓄勢待發，大型娛樂活動持續引流，2025年第三季度舉辦約260場活動，帶動「澳門銀河」客流量按年增長41%；2025年至今與UFC、騰訊音樂、大麥娛樂簽署長期合作，打造「活動之城」品牌，春節前後密集演唱會及體育賽事，拉動中場及非博彩消費。嘉佩樂酒店已於2025年底全面啟用，提供100間頂級空中別墅，強化高端客群黏性，提升度假城溢價能力。行業趨勢方面，澳門博彩業穩健復甦，博彩設施規模穩定，賭台數量維持6000張；客流持續回暖，銀河娛樂改善幅度居行業首位，受益於貴賓廳贏率正常化及成本控制。政策環境平穩，監管聚焦「適度多元」與「高質量發展」，非博彩投資獲鼓勵。板塊對比。展望未來，短期春節及「五一」假期有望延續客流增長，非博彩收入占比有望突破15%，推動EBITDA利潤率修復；中期銀河四期2027年落地後，將新增約1500間客房及大型娛樂空間，帶動整體收入增長10%以上；長期公司現金及流動投資總額超348億港元，財務穩健，具持續分紅與資本運作能力，當前股息率約3.5%至4.1%，具備長期配置價值。目標價48元，止蝕價38元。

　　筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興
 

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
14小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
10小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
6小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
11小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
7小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
16小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
10小時前
更多文章
鄧聲興 - 美的集團上望90元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　美的集團（300）近期參股香港梯美好公司，是其深化「樓宇科技」戰略布局的重要一步，旨在完善從暖通、電梯到能源管理的建築全週期解決方案。然而，市場對美的的長遠價值重估，更在於其成功從家電巨頭轉型為全球化科技集團的清晰路徑。公司正形成「智能家居」與「ToB科技業務」雙輪驅動格局：一方面，家電業務透過COLMO及東芝雙高端品牌穩固內銷盈利，並加速海外OBM拓展；另一方面，以機械人與自動化、新能源工業
2026-02-03 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水