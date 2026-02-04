鄧聲興 - 銀娛目標上望48元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

近一個月銀河娛樂（027）股價上漲顯著高於行業平均，反映市場交投活躍，資金關注度提升。公司非博彩戰略深化，高端供給蓄勢待發，大型娛樂活動持續引流，2025年第三季度舉辦約260場活動，帶動「澳門銀河」客流量按年增長41%；2025年至今與UFC、騰訊音樂、大麥娛樂簽署長期合作，打造「活動之城」品牌，春節前後密集演唱會及體育賽事，拉動中場及非博彩消費。嘉佩樂酒店已於2025年底全面啟用，提供100間頂級空中別墅，強化高端客群黏性，提升度假城溢價能力。行業趨勢方面，澳門博彩業穩健復甦，博彩設施規模穩定，賭台數量維持6000張；客流持續回暖，銀河娛樂改善幅度居行業首位，受益於貴賓廳贏率正常化及成本控制。政策環境平穩，監管聚焦「適度多元」與「高質量發展」，非博彩投資獲鼓勵。板塊對比。展望未來，短期春節及「五一」假期有望延續客流增長，非博彩收入占比有望突破15%，推動EBITDA利潤率修復；中期銀河四期2027年落地後，將新增約1500間客房及大型娛樂空間，帶動整體收入增長10%以上；長期公司現金及流動投資總額超348億港元，財務穩健，具持續分紅與資本運作能力，當前股息率約3.5%至4.1%，具備長期配置價值。目標價48元，止蝕價38元。



筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析師協會主席

鄧聲興

