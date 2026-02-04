大行晨報 - 非農就業報告延期公布｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3小時前
　　美元周一稍緩上周的反彈勢頭，美匯指數遲滯於97水平附近，市場正在消化沃什被提名為聯儲局下任主席的影響。與其他候選人相比，沃什推動全面快速減息的可能性較低，這被視為短期支撐美元的因素。本周美國將陸續公布ISM製造業與服務業PMI、職位空缺及初請失業金人數等關鍵指標。另外，美國勞工統計局發言人周一表示，由於政府部分停擺，該局將不會按計劃於周五發布1月非農就業報告。

　　澳洲央行周二將指標利率上調0.25厘，至3.85厘，符合市場預期，是2023年底以來首次加息。在議息公布後，澳元兌美元一度上揚。央行委員一致通過加息決定，指出近幾個月廣泛數據顯示，去年下半年開始通脹壓力顯著上升，委員會認為通脹可能在一段時間內維持在目標水平以上，因此上調利率較為適當。央行並上調近期澳洲經濟增長預測，但下調明年增長預測，又指去年全球經濟增長好過預期，下行風險降低。央行稱將密切關注相關數據、動態評估前景和風險變化，以作出利率決定，強調會致力實現價格穩定和充分就業，並將採取一切必要措施來實現有關目標。

　　澳元兌美元走勢，技術圖表所見，上周匯價自高位回落，而RSI及隨機指數亦自嚴重超買區域出現明顯回調，預料澳元或見暫緩近期升勢，即使澳洲加息可能亦只能為澳元提供短暫支撐。當前較近支持先會參考0.69及0.68，下一級料為0.6760及0.67水準。至於阻力估計在0.7050及0.71水平，下一級參考2023年2月高位0.7158以至0.7280。

　　美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數自超賣區域反彈，匯價暫見受制1.37水準，料仍會是尚前阻力參考，其後看至25天平均線1.3770，關鍵指向1.39水準，匯價上月早段曾在1.39水準附近連日遇阻。較近支撐回看1.36，重要支持在1.35關口附近，在去年六月至七月，以至近日匯價多次於此水準附近獲見支撐，故若然破位料見美元跌勢加劇；較大支持料為1.3410關口及1.3360，再而至1.32。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

