大行晨報 - 日圓短線或考慮沽出｜大行晨報

大行晨報
3小時前
　　美國聯儲局上周議息會議宣布維持利率不變，為連續三次下調利率後首次按兵不動，結果符合市場預期。議息聲明顯示，局方上調經濟增長預測並降低對勞動力市場的擔憂。另外，美國勞工統計局（BLS）將推遲公布原定於本周五發布的1月非農就業數據。除此之外，市場現時仍在等待英倫銀行及歐洲央行公布議息結果，兩者料將按兵不動。

　　另一邊廂，日本央行上周結束1月議息會議。由於日本12月通脹數據顯著回落，數據是4個月以來首次下滑。2025年12月整體通脹為2.1%，較前值明顯回落，創2022年3月以來最低，剔除生鮮食品價格的核心通脹則為2.4%，觸及2024年10月以來新低，兩者均符合市場預期。因此，日本央行上周的議息會議宣布將短期利率維持在0.75厘不變，結果符合市場預期。央行表示，經濟及通脹前景面對的風險大致平衡，如果展望符合預期，將繼續加息並調整貨幣政策。

　　日本首相高市早苗早前宣布解散眾議院並於2月8日提前舉行大選，並提議考慮下調食品消費稅以增添選舉勝算，惟市場擔憂減稅措施將加大日本政府的財政缺口，為原本就大幅舉債的日本帶來壓力，日圓一度走弱。本月因美國總統特朗普或干預外匯市場的高調言論，使美金急跌，日圓則迎來一輪大幅反彈。隨後，美國財長貝森特表示，美國奉行強美元政策，絕不干預日圓走勢。美元兌日圓隨即由約152水平再度反彈至155水平徘徊。筆者認為短線來看，日圓貶值壓力增加，投資者現時不妨沽出日圓，預計美元兌日圓短線目標價為20天線約156.5水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
3小時前
