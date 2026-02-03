鄧聲興 - 美的集團上望90元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興
2小時前
　　美的集團（300）近期參股香港梯美好公司，是其深化「樓宇科技」戰略布局的重要一步，旨在完善從暖通、電梯到能源管理的建築全週期解決方案。然而，市場對美的的長遠價值重估，更在於其成功從家電巨頭轉型為全球化科技集團的清晰路徑。公司正形成「智能家居」與「ToB科技業務」雙輪驅動格局：一方面，家電業務透過COLMO及東芝雙高端品牌穩固內銷盈利，並加速海外OBM拓展；另一方面，以機械人與自動化、新能源工業技術、智能建築科技為代表的B端業務正快速增長，前三季度收入合計超800億元，按年增幅顯著，成為新的增長引擎。其中，對全球機器人龍頭庫卡的成功整合與中國化運營尤為關鍵。加之公司財務穩健，現金流充裕且股東回報政策明確，其當前估值尚未充分反映B端科技業務的龐大潛力與協同價值，未來估值提升空間值得期待。目標價90元；止蝕價80元。筆者為證監會持牌人士，未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

更多文章
