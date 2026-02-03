張日強 - 億元豪宅盤成資金「避風港」 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，新盤近期推售頻頻報捷，用家及投資者亦乘勢加入搶貨行列，就連豪宅新盤亦密密推出市場招標搶吸富豪客源，並且連番取得理想成績，單是上月已錄得最少24宗成交價破億的豪宅成交，對比去年12月全月錄得13宗逾億成交，按月大增逾8成，更創一手新例實施以來有紀錄按月新高數字，反映豪宅新盤市場有價有市，預期本港大額豪宅將成為資金「避風港」。



受到地緣政治風險的影響，不少中港豪客對本港豪宅情有獨情，甚至在升浪未結束前加快入市步伐，並將豪宅新盤視作為資金「避風港」。上月豪宅盤連錄得多宗大額成交，涉及至少24宗成交價屬破億元的個案，對比去年12月全月錄得13宗逾億成交，按月大增逾8成，更創一手新例實施以來有紀錄按月新高。日前更於單日內連環錄得4宗逾億元成交個案，包括西半山豪盤以逾1.31億至1.36億元連環錄得成交。



事實上，受惠去年銀行連環減息的效應，加上中細價樓銷情持續表現理想，市況亦偏向好轉，就連近日大額豪宅市場亦受到帶動，尤其地緣政治風險的影響等，不少中港富豪客源亦密密尋找仍落後大市的大額豪宅，並且成為追擊目標，上月已錄約24宗破億成交，售價介乎逾1.07億至逾4.47億元，對比去年12月全月錄13宗逾億成交增加約85%，以宗數計算更創一手例實施以來有紀錄按月新高。



張日強