大行晨報 - 英鎊跌勢減緩 關注本周央行議息｜大行晨報

美元周一稍緩上周的反彈勢頭，美匯指數遲滯於97水平附近，市場正在消化沃什被提名為聯儲局下任主席的影響。與其他候選人相比，沃什推動全面快速降息的可能性較低，這被視為短期支撐美元的因素。



英鎊兌美元上周五顯著回跌，此前特朗普宣布沃什將領導聯儲局，而美國公布的12月PPI數據亦推動美元走高，數據支持聯儲局在上周三維持利率不變的決定。在英國方面，英倫銀行本周四將公布利率決議，預計將維持基準利率不變，但當中的投票分歧和經濟預測的更新，料將受到關注。英鎊兌美元走勢，目前25天線位於1.3520水平，若本周匯價仍可持穩於此區之上，預料英鎊可延展新一波升勢，其後阻力料為1.3870及1.40關口，續後會參考1.41及2021年6月高位1.4250。至於較大支持位料會看至1.3480及1.34，進一步參考1月低位1.3329。



美元兌日圓上周先跌後回升，上周五尾盤回返至154.70水平，本周一早段升見155水準上方；而上周二曾低見至152.09。在上周五特朗普表達對沃什擔任聯儲局下任主席的支持後，美元走強。在日本方面，市場預期若執政黨贏得強有力的授權，將推行擴張性財政政策，這可能推高日本國債和日圓的風險溢價。此外，高市早苗上周六稱，日圓走弱將有利出口業，有助於汽車產業抵禦美國關稅的影響；但她隨後澄清，言論是希望強調建立一個能夠抵禦匯率波動衝擊經濟體的必要性。



技術走勢而言，隨着美元兌日圓近日累計約700點跌幅，RSI及隨機指數落入超賣區域，但隨着匯價上周回升，兩指標均見反彈，預料短期美元兌日圓將可望續告走穩。即市阻力則會回看155.40及156水準，較大阻力位預料在25天平均線156.60以至158水平，關鍵仍在160關口。較近支撐料為154及152.60，關鍵看上周兩日守住的152水準，其後將會關注250天平均線149.50水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

