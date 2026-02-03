大行晨報 - 關注澳洲央行議息｜大行晨報

2026年初至今，受美元回落影響，多隻外幣迎來一輪顯著反彈。筆者曾於1月27日在本專欄提醒投資者澳元短線仍可高追，初步目標價為0.705水平。而澳元過去一個星期的走勢完全命中我們預期，澳元兌美元於上周四盤中一度高見0.7094，創下逾3年來的高位，執筆之時受美元反彈所影響，澳元兌美元暫時回落至0.695水平整固，惟2026年年初至今升幅仍高達4.2%。



受惠於澳洲近期的強韌數據，勞動力市場表現堅挺，市場對澳洲央行重啟加息的預期逐漸加深，數據顯示，澳洲去年12月全職就業人數激增6.52萬人，同時失業率回落0.2個百分點至4.1%，為5月以來最低，並低於市場預期。加上國內通脹有所升溫，因為不斷上升的住屋成本，以及服務業通脹亦高企，澳洲去年12月通脹按年升幅加快至3.8%，去年第四季核心通脹按年升3.4%，兩者均高於市場預期。澳洲央行將於今日稍後時間公布議息結果，執筆之時彭博利率期貨顯示澳央行今周議息會議加息0.25厘的幾率已超出七成。



我們認為，澳元短線走勢料將受市場情緒左右，現階段市場正等待澳央行公布議息結果，若加息0.25厘相信已在市場預料之中，不過需留意澳央行官員會否發表鷹派言論，從而令市場重新定價澳元走勢。另外，亦需留意美國總統特朗普提名前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）擔任下一任聯儲局主席帶來的影響，預計澳元短線支撐位為0.688至0.69水平左右，若能守穩該位置，不排除再度測試年內高位約0.71水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報