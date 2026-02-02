Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 紫金顯著回吐 博「21590」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　內媒報道阿里正考慮將未來3年投入到AI基建與雲計算上的3800億元人民幣提升至4800億元人民幣，另有消息指平頭哥真武PPU晶片總出貨量已達數十萬片，領先國產GPU廠商。阿里巴巴（9988）股價高位回吐，跌至169元水平好淡爭持。如看好阿里可留意認購證「22984」，行使價207.19元，實際槓桿8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

　　券商大幅上調黃金目標價至每盎司6200美元，惟預計今年美國中期選舉後金價將小幅回落。國際金價高位表現反覆，一度急挫逾半成，並創近年來最大盤中跌幅。紫金礦業（2899）顯著回吐，跌至10天線曾低見41.76元。如看好紫金可留意認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，今年4月到期。如看淡紫金可留意認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
9小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
8小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
11小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
9小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
17小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
12小時前
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
17小時前
更多文章
朱紅 - 小米3連升 追「24323」 | 窩輪熱炒特區
　　小米（1810）創辦人雷軍指小米SU7 Ultra將正式入駐Gran Turismo 7，是首輛在GT遊戲中上線的中國品牌車型，並表示歡迎全球玩家到遊戲裏體驗小米 SU7 Ultra的精準操控和賽道上的穩定表現。小米股價連升3日，在36.7元水平整固。如看好小米可留意認購證「24323」，行使價52.55元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡小米可留意認沽證「23123」，行使價29.86元
2026-01-30 02:00 HKT
窩輪熱炒特區