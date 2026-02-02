朱紅 - 紫金顯著回吐 博「21590」 | 窩輪熱炒特區

內媒報道阿里正考慮將未來3年投入到AI基建與雲計算上的3800億元人民幣提升至4800億元人民幣，另有消息指平頭哥真武PPU晶片總出貨量已達數十萬片，領先國產GPU廠商。阿里巴巴（9988）股價高位回吐，跌至169元水平好淡爭持。如看好阿里可留意認購證「22984」，行使價207.19元，實際槓桿8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



券商大幅上調黃金目標價至每盎司6200美元，惟預計今年美國中期選舉後金價將小幅回落。國際金價高位表現反覆，一度急挫逾半成，並創近年來最大盤中跌幅。紫金礦業（2899）顯著回吐，跌至10天線曾低見41.76元。如看好紫金可留意認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，今年4月到期。如看淡紫金可留意認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅