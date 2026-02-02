伍一山 - 恒指急挫可視為後抽調整 | 有錢圖

1月份最後一個交易日港股大幅下挫，恒指上周五收市報27387點，跌580點。全日成交金額減至3016億元，日線圖呈大陰燭。



以周線圖分析，恒指上周低位26619，高位28056，一周累升63.7點，呈上影線較長的陽燭，反映回吐壓力大。周線圖技術指標偏好，MACD由熊牛轉為雙牛；慢隨機指數維持買入訊號；9周RSI升至67.11。整個1月恒指累升1756點，大升6.85%，呈大陽燭，月線圖技術指標偏強。



恒指去年9月開始大致在25000至27500之間橫行，上周一度突破區間頂部高見28056，一周收報27387，仍略高於前高位27381，算是初步突破。從日線圖看，恒指上周五大幅回吐，剛好跌至橫行區頂部，可視之為後抽調整，上周三的上升裂口（27188至27258）料有支持，守穩此關後市仍可看好。



國企指數上周五大跌235點報9317，一周累升156點，1月份累升403點。周線技術指標偏穩，MACD牛熊，熊差收窄；慢隨機指數維持買入訊號，9周RSI升至57.01。國指亦作後抽調整，20天線（9216）與10天和100天線重疊，料有支持。



安徽皖通升破橫行區



安徽皖通高速（995）逆市升3.4%報13.91元，公司日前公布與S19聯合體其他成員訂立協議，成立合資實施S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段的項目。該項目全長約44.07公里，預料今年開工。走勢上，股價去年6月大升至15.82元超買，陰陽燭以「射擊之星」見頂，10月跌10.91元，MACD出現底背馳，12月升至14.25元超買調整，跌至12.6元後橫行整固，上周五以大陽燭升破橫行區，MACD牛差擴大利好，可候13.6元買入，目標價15.8元，跌破13.14元止蝕。



伍一山