Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指急挫可視為後抽調整 | 有錢圖

有錢圖
有錢圖
伍一山
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

1月份最後一個交易日港股大幅下挫，恒指上周五收市報27387點，跌580點。全日成交金額減至3016億元，日線圖呈大陰燭。

　　以周線圖分析，恒指上周低位26619，高位28056，一周累升63.7點，呈上影線較長的陽燭，反映回吐壓力大。周線圖技術指標偏好，MACD由熊牛轉為雙牛；慢隨機指數維持買入訊號；9周RSI升至67.11。整個1月恒指累升1756點，大升6.85%，呈大陽燭，月線圖技術指標偏強。

　　恒指去年9月開始大致在25000至27500之間橫行，上周一度突破區間頂部高見28056，一周收報27387，仍略高於前高位27381，算是初步突破。從日線圖看，恒指上周五大幅回吐，剛好跌至橫行區頂部，可視之為後抽調整，上周三的上升裂口（27188至27258）料有支持，守穩此關後市仍可看好。

　　國企指數上周五大跌235點報9317，一周累升156點，1月份累升403點。周線技術指標偏穩，MACD牛熊，熊差收窄；慢隨機指數維持買入訊號，9周RSI升至57.01。國指亦作後抽調整，20天線（9216）與10天和100天線重疊，料有支持。

安徽皖通升破橫行區

　　安徽皖通高速（995）逆市升3.4%報13.91元，公司日前公布與S19聯合體其他成員訂立協議，成立合資實施S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段的項目。該項目全長約44.07公里，預料今年開工。走勢上，股價去年6月大升至15.82元超買，陰陽燭以「射擊之星」見頂，10月跌10.91元，MACD出現底背馳，12月升至14.25元超買調整，跌至12.6元後橫行整固，上周五以大陽燭升破橫行區，MACD牛差擴大利好，可候13.6元買入，目標價15.8元，跌破13.14元止蝕。

伍一山

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
9小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
8小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
11小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
9小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
17小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
12小時前
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
17小時前
更多文章
伍一山 - 恒指守穩10周線仍可看好 | 有錢圖
大市連升3日，恒指上周五高開232點至26861，隨即攀至全日高位26895，升266點，其後升幅收窄，午前見全日低位26689，僅升60點，收報26749，升119點，高開低收呈陰燭。 　　以周線圖分析，恒指上周低位26363，高位26895，一周累跌95點，陰陽燭為陀螺，結合上一支高位陽燭，可視為利淡的「身懷六甲」形態。周線圖技術指標偏穩，MACD熊牛，熊差收窄；慢隨機指數維持買入訊號；
2026-01-26 02:00 HKT
有錢圖