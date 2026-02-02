大行晨報 - 受制美元回穩 歐羅走勢承壓｜大行晨報

美元在上周五繼續強勁反彈，美國總統特朗普提名溫和鷹派的美聯儲理事沃什（Kevin Warsh）為下任美聯儲主席，這一定程度打擊了市場對美聯儲年內大幅降息的希望。美元日內上漲約1%，非美貨幣普遍走低，更甚是貴金屬出現雪崩式暴跌，估計是下跌時大量止損單被觸發，形成大規模的平倉拋售。



歐羅兌美元上周二曾觸及四年半高位1.2079，當時特朗普在被問及美元貶值時稱其價值「很好」，此舉被市場視為對美元走強的口頭認可，助推了歐羅升勢，但之後隨着美元回穩，歐羅兌美元至上周五亦回落至1.1850水準。日內數據顯示，德國經濟按年增長0.4%，超出預期，縱然德國和歐羅區的國內生產總值（GDP）數據好於預期，以及德國通脹的上升，但也不足以阻擋歐羅下跌。本周四將迎來歐洲央行議息會議，預期央行仍會繼續維持指標利率不變，但需要密切關注其會後聲明及記者會，以了解央行如何評估歐羅匯率對通脹前景及政策傳導的影響。據利率期貨市場反映，市場對歐洲央行在9月降息可能性的預期已從一周前不足10%升至約30%。



技術圖表所見，RSI及隨機指數均已從超買區域回落，或見本周歐羅仍有回調壓力。較近支持可先留意10天平均線1.1830。以黃金比率計算，50%及61.8%的回吐幅度將會看至1.1825及1.1765。關鍵支撐預料會看至200天平均線1.1610，在1月中旬歐羅勉力守住指標後作強勁反彈。下一級會留意1.15關口。阻力位回看1.19及1.20關口，繼而較大阻力預料在1.2080及250個月平均線1.2240水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇