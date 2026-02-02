Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 受制美元回穩 歐羅走勢承壓｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美元在上周五繼續強勁反彈，美國總統特朗普提名溫和鷹派的美聯儲理事沃什（Kevin Warsh）為下任美聯儲主席，這一定程度打擊了市場對美聯儲年內大幅降息的希望。美元日內上漲約1%，非美貨幣普遍走低，更甚是貴金屬出現雪崩式暴跌，估計是下跌時大量止損單被觸發，形成大規模的平倉拋售。

　　歐羅兌美元上周二曾觸及四年半高位1.2079，當時特朗普在被問及美元貶值時稱其價值「很好」，此舉被市場視為對美元走強的口頭認可，助推了歐羅升勢，但之後隨着美元回穩，歐羅兌美元至上周五亦回落至1.1850水準。日內數據顯示，德國經濟按年增長0.4%，超出預期，縱然德國和歐羅區的國內生產總值（GDP）數據好於預期，以及德國通脹的上升，但也不足以阻擋歐羅下跌。本周四將迎來歐洲央行議息會議，預期央行仍會繼續維持指標利率不變，但需要密切關注其會後聲明及記者會，以了解央行如何評估歐羅匯率對通脹前景及政策傳導的影響。據利率期貨市場反映，市場對歐洲央行在9月降息可能性的預期已從一周前不足10%升至約30%。

　　技術圖表所見，RSI及隨機指數均已從超買區域回落，或見本周歐羅仍有回調壓力。較近支持可先留意10天平均線1.1830。以黃金比率計算，50%及61.8%的回吐幅度將會看至1.1825及1.1765。關鍵支撐預料會看至200天平均線1.1610，在1月中旬歐羅勉力守住指標後作強勁反彈。下一級會留意1.15關口。阻力位回看1.19及1.20關口，繼而較大阻力預料在1.2080及250個月平均線1.2240水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
9小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
8小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
11小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
9小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
17小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
12小時前
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
17小時前
更多文章
大行晨報 - 油價反彈後市仍偏淡｜大行晨報
　　美國聯儲局將聯邦基金利率區間維持在3.5至3.75厘不變，符合市場預期。議息紀錄顯示，貨幣政策委員會（FOMC）以10比2的投票結果維持利率不變，當中獲總統特朗普提名的聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）及理事沃勒（Christopher Waller），都傾向繼續減息0.25厘。聯儲局官員稱，失業率有企穩跡象，暗示對利率調整會更為審慎。主席鮑威爾預計未來一年經濟將明顯改善。美國財長貝
2026-01-30 02:00 HKT
大行晨報