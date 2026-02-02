劉偉利 - 日本財政豪賭如何撼動全球流動性 | 巨B講投資

當市場還在為美國聯準會的利率決議或白宮的社交媒體動態而分心時，一場真正具有結構性衝擊的金融震動，正從東京悄然擴散開來。日本四十年期國債殖利率飆升至4.215%，不僅是一個數字里程碑，更如同一場針對全球流動性的「壓力測試」，考驗着所有主要經濟體的金融韌性。



這場震盪的核心，源於日本首相高市早苗為大選所拋出的財政承諾：將食品消費稅降至零。這項看似討好選民的政策，背後是每年高達五萬億日圓的財政缺口。在缺乏清晰融資方案的情況下，市場唯一的解讀便是日本將發行更多國債，從而觸發了這場史詩級的拋售。



然而，影響遠不止於日本國內。全球資本市場是一個精密連動的系統，當日本這個全球最大美債海外持有國的本土債券變得如此誘人，國際資金的流向便開始逆轉。日本國內的保險公司與退休基金，長期在零利率環境中掙扎，如今面對4%以上的長債收益率，自然選擇將資金撤回本土。這種「班師回朝」的效應，直接抽走了美國國債市場的重要買盤，導致美債殖利率被動攀升，美股科技板塊應聲下跌。



值得關注的新趨勢是，這場危機揭示了一個更深層的轉變：全球利率的「錨」正在鬆動。過去十幾年，已開發經濟體的國債市場相互依存，形成一種脆弱的平衡。日本債市的劇烈波動，如同推倒了第一張多米諾骨牌，逼使其他國家的央行與財政部重新評估自己的政策空間。美國固然可以透過外交渠道向東京施壓，要求其控制局面，但這也暴露了美國自身對外國資金的依賴程度。



最終，這不僅是一場財政紀律的危機，更是一場關於「主權政策與全球責任」的博弈。一個主要經濟體為了內部政治算計而採取的激進財政手段，其成本正由全球投資者共同承擔。對於投資者而言，與其猜測央行的下一步，不如更清醒地認識到：在一個去全球化與高債務並存的時代，任何主要債券市場的風吹草動，都可能演變成席捲所有人帳戶的風暴。真正的警訊或許在於，當「安全資產」本身不再安全，我們又該將資本泊於何處？



Collis Capital合夥創始人

劉偉利

