伍禮賢 - 中國龍工基本面穩固 | 開工前落盤

2026年作為「十五五」規劃開局之年，國家重大專案（如雅魯藏布江下游水電工程）、礦山設備招標、城市更新加速推進，而中國龍工（3339）裝載機產銷量連續多年穩居國內前三及產品矩陣完善，有望在此期間大幅受惠。



公司近期公布盈喜，預計2025年度淨利潤介乎12.5億至13.3億元人民幣，按年增長23%至31%，反映公司銷售穩步增長，特別是出口業務對盈利貢獻持續顯現；持續開發新產品，高附加值新產品成為盈利增長的主力。踏入春節後，行業旺季來臨，再受益於周期換代、電動化升級、新農村建設等基建需求增加，加之東南亞、中東、非洲等新興市場基建需求旺盛，核心產品銷量料可再提升。



公司派息穩定，股息約4.9厘，不妨3.2元附近關注，目標價看3.5元，若跌穿2.9元離場。



本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。



光大證券國際

證券策略師

筆者為證監會持牌人

伍禮賢